Julie Vanloo laat zich opmerken, maar verliest ook 2e WNBA-duel

Julie Vanloo kwam dinsdag bij haar Amerikaanse debuut tot 3 punten, 4 assists en 1 rebound in 13 minuten.



Coach Eric Thibault gaf haar vannacht meer dan het dubbele - ruim 29 minuten - en de Belgian Cat bedankte voor het vertrouwen met 12 punten (4/5 2-punters, 1/4 3-punters, 1/1 vrijworp). Enkel Karlie Samuelson deed met 18 punten beter van haar ploeg.



Vanloo deed daar voor 6.874 toeschouwers in de Mohegan Sun Arena ook nog eens 8 assists en 4 rebounds bij.



Dat volstond evenwel niet voor de winst. Bij de rust was het 36-36 en het zag er goed uit, toen Vanloo met een bom de thuisploeg 59-52 voor bracht in het begin van het 4e quarter, maar een 3-17-tussenspurt draaide de rollen om.



Dinsdag verloor Washington tegen New York Liberty met 80-85. Morgen spelen Vanloo en co. thuis tegen Seattle Storm.