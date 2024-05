VIDEO - Een driepunter "at the buzzer": de eerste WNBA-punten van Julie Vanloo zijn om in te lijsten

Belgian Cat Julie Vanloo heeft vannacht haar debuut gemaakt in de WNBA. Met Washington verloor Vanloo van titelkandidaat New York Liberty, maar onze landgenote gaf wel meteen haar visitekaartje af.

Op de openingsdag van het WNBA-seizoen kreeg Washington het bezoek van New York, vorig seizoen nog de verliezende finalist. Samen met titelverdediger Las Vegas is NY Liberty ook dit seizoen weer favoriet, maar de thuisploeg deed het wel uitstekend tegen het sterrenensemble uit New York.

Bij het ingaan van het 4e quarter hadden de Mystics een voorsprong van 8 punten en dat was onder meer te danken aan Julie Vanloo.

De guard van de Belgian Cats zorgde voor een van de hoogtepunten van de avond door in de slotseconden van het 3e kwart een verre driepunter binnen te knallen, nota bene haar eerste punten in de WNBA.

"Welcome to DC!", luidde het enthousiaste commentaar na de buzzer-beater van Vanloo, die haar bom vierde met haar uitgelaten ploegmakkers. Een overwinning leverde het uiteindelijk niet op voor de thuisploeg. In het 4e quarter ging New York met een 13-26-tussenspurt nog op en over de Mystics: 80-85.

Vanloo, die ook in "money time" nog het vertrouwen kreeg van haar coach, klokte af op 13 minuten bij haar debuut. De buzzer-beater was haar enige score van de avond, maar ze deelde wel nog 4 assists uit.