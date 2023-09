Bavo en Bert verkennen parcours van EK/BK gravel: "We gaan ons niet vervelen, wel afzien"

En plezier hadden Bavo en Bert tijdens de verkenning. "Het is een fantastische omloop met veel variatie", vatte Bert De Backer samen.

Op de beklimmingen in de grote ronde kan de schifting worden gemaakt.

"De kleine ronde is echt door het bos: links, rechts, omhoog en naar beneden. De grote ronde is meer open, maar wel met twee pittige beklimmingen. Daarop kan de schifting worden gemaakt."



Dat ondervond Bavo aan den lijve, na een "kleine paniekaanval" tijdens de afdaling. "We gaan ons niet vervelen, maar we - of toch zeker ik - gaan ook afzien zondag", besloot hij.



De tegenstand is zondag in elk geval niet mis. Wereldkampioen Gianni Vermeersch heeft zijn zinnen ook gezet op de Europese en Belgische titel, net als Jasper Stuyven en Thibau Nys.



Ook Jan Bakelants en Philippe Gilbert staan aan de start, samen met ervaren veldrijders Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.