Lichtpunt in alle heisa: Andrea Bagioli bezorgt Soudal-Quick Step zege in Gran Piemonte

In zijn laatste profkoers wilde Dries Devenyns nog iets tonen. De 40-jarige renner van Soudal-Quick Step koos resoluut voor de aanval in het Italiaanse heuvellandschap.



In de achtergrond hield Jumbo-Visma het tempo hoog. Dat resulteerde in een speelbare kloof. De Alpette – een klim van 4,9 km aan 9%, op zo'n 35 kilometer van de streep – moest de koers dan maar openbarsten.



Dat gebeurde ook. Favoriet Wout van Aert moest passen bij een demarrage van Lafay. Ook Devenyns zijn sprookje eindigde wanneer de klimmers hem in een razend tempo voorbijsnelden.



De brokken en scheuren werden na de afdaling gelijmd. Op 18 kilometer van de streep kwam er een samensmelting van zo'n 40 renners. Opvallend: daar was niemand van het alomtegenwoordige Jumbo-Visma bij te bespeuren.



Een poging van Hirschi leverde een kopgroep van vier renners op met Bagioli, Martin en Jorgenson op. Zij hoopten de podiumkoek te verdelen en sprokkelden een twintigtal seconden.

Het was de Italiaan van Soudal - Quick Step die het meest overschot had in de sprint. De afscheidnemende Andrea Bagioli - die naar Lidl-Trek gaat - bezorgt zijn werkgever na Ilan Van Wilder een nieuw lichtpuntje in de fusieheisa.