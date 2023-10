Nog geen 15e voor Philipsen, wel een 3e zege voor Jumbo-talent Strand Hagenes (die vergeet te juichen)

In zijn strijd met Tadej Pogacar kreeg Jasper Philipsen vandaag een nieuwe kans om in te lopen op zijn goede vriend. De Sloveen zit aan 16 overwinningen dit seizoen, Philipsen aan 14.

Maar het wedstrijdverloop speelde niet in zijn voordeel. Met Kaden Groves en Edward Planckaert had Philipsen twee ploegmaats voorin. Zij zouden in de natte Münsterland Giro voor de zege strijden.

Het duo van Alpecin-Deceuninck moest in de kopgroep opboksen tegen Jumbo-Visma. En het Nederlandse team speelde het slim. Net nadat Planckaert Christophe Laporte had getemd, sprong Per Strand Hagenes weg.

De winnaar van het WK in Leuven voor junioren zette een solo van 2 kilometer op en won tot zijn eigen verbazing. De 20-jarige Noor dacht dat er nog een ronde aankwam en bleef trappen.