LIVE (vanaf 13 uur): Drie onverharde stroken en golvende finale kruiden 6e Giro-etappe in Toscane

Miniversie van Strade Bianche

De Italiaanse klassieker wordt door velen in één adem genoemd met deze rit, maar de twee koersen zijn moeilijk te vergelijken. Vandaag zijn er slechts 3 onverharde stroken en in Strade Bianche van dit jaar waren er 15. Er zijn in deze Girorit ook een pak minder hoogtemeters.