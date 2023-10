Toptalent Fleur Moors is na "grand cru" wegseizoen klaar voor het veld: "Ik wil het blijven combineren"

Terwijl het wegseizoen op zijn laatste benen loopt, ontwaakt het veldrijden mondjesmaat uit zijn lente- en zomerslaap. De Exact Cross in Beringen is komend weekend de eerste belangrijke afspraak, ook voor Fleur Moors. De Europese kampioene op de weg wil deze winter groeien onder de vleugels van Sven Nys. "Ik ga een volledig crossseizoen rijden", vertelt de bijna 18-jarige renster aan Sporza.

"Het komt allemaal heel snel op me af"

Tot voor de coronapandemie was Fleur Moors handbalster. Niet onlogisch, voor iemand die uit handbalhoofdstad Hasselt komt. Maar het coronavirus sloot de sporthallen en duwde Moors de fiets op. "En daar ben ik sindsdien niet meer mee gestopt", glimlacht Moors, die volgende week 18 wordt. Het palmares dat onze piepjonge landgenote in nauwelijks 3 jaar tijd bij elkaar gefietst heeft, is indrukwekkend. Vorige winter werd ze Belgisch kampioene veldrijden bij de junioren. Op de weg pakte ze onlangs brons op het WK bij de junioren en dan moest het summum nog komen, met goud op het EK junioren.

Annemiek van Vleuten is een groot voorbeeld. Ik zit zelf ook graag veel uren op de fiets. Fleur Moors

"Het komt allemaal heel snel op me af. Ik heb mezelf wel verbaasd. Dit seizoen, dat had ik nooit durven te dromen. Ik ben blij dat ik mijn wegseizoen kon afsluiten met de Europese titel", vertelt Moors. Als 17-jarige maakt Moors indruk, ook op Lotte Kopecky. "Ze heeft me proficiat gewenst na het EK. Dat is wel heel fijn, want Lotte is iemand naar wie ik opkijk. Of ik de nieuwe Lotte Kopecky ben? Dat zou heel mooi zijn, maar het zal heel lastig worden om haar palmares te evenaren." Ook Annemiek van Vleuten is een groot voorbeeld. "Zij had zo'n gedrevenheid, deed zoveel trainingsuren. Zelf zit ik ook graag veel uren op de fiets", klinkt het. (lees voort onder de foto)

Fleur Moors met haar goud van het EK.

"Wil weg en veld blijven combineren"

Fleur Moors maakte dit seizoen de overstap naar Baloise-Trek Lions, waar ze onder de vleugels van Sven Nys wil groeien. Vorig crossseizoen pakte ze al de Belgische titel bij de junioren en ook de komende maanden hoopt ze te schitteren in het veld. "Ik ga een volledig crossseizoen rijden", zegt Moors. "Ik maak de overstap van de junioren naar de beloften. Als eerstejaarsbelofte is het altijd moeilijk, maar ik hoop zo goed mogelijk te presteren tot aan de kampioenschappen." "Ik kan in de cross nog heel veel leren. Het is heel leuk om bij Sven Nys in de ploeg te zitten, maar ook rensters als Shirin van Anrooij en Lucinda Brand zullen me sterker maken."

Ik hoop ooit aan de start te staan en voor een klassement te gaan in een grote ronde. Fleur Moors

Moors wil de weg en het veld zo lang mogelijk combineren. "Shirin en Lucinda doen dat ook. Misschien is het over een paar jaar wel nodig om een keuze te maken waar het hoofddoel ligt, maar nu doe ik het allebei veel te graag om eentje te laten vallen." En tussendoor probeert Moors ook nog tijd te maken voor haar studies voedings- en dieetkunde. "Ik volg een onlineprogramma, waarbij ik niet alle studiepunten opgenomen heb. Het is altijd goed om iets achter de hand te hebben en het is ook fijn om na de trainingen even mijn gedachten te verzetten." "Wat mijn toekomst als renster brengt? Een WK of de Spelen is het allermooiste, maar ik vind de klassiekers ook heel mooi. Ik hoop ook ooit aan de start te staan en voor een klassement te gaan in een grote ronde. Als ik nog wat kan evolueren als renster is dat misschien ook wel mogelijk. Daar zal de ploeg me wel bij helpen."

Sven Nys: "Nog veel progressie mogelijk"