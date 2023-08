Fleur Moors verovert brons bij junioren vrouwen, wereldtitel voor Française Julie Bego

Julie Bego: "Ik zeg al twee maanden tegen iedereen dat ik wereldkampioen ga worden. Dat lukt nu ook, dus ik ben heel tevreden. Ik heb hier heel hard voor getraind."



"Ik denk al meer dan 6 maanden aan de wereldtitel. Ik was dus heel gedreven om het goed te doen."



"Ik had ook een geweldige ploeg. Er waren veel kansen dat een Française de wereldtitel zou pakken. Ik was misschien niet de sterkste van de wereld, maar had wel de sterkste ploeg van de wereld."



Xaydee Van Sinaey (10e) was de 2e Belgische in de top 10 in Glasgow. En daar was ze wel tevreden mee.

"Het was een pittige wedstrijd. Zeker met de regen was ik wat voorzichtiger, ik wilde echt niet vallen. Het was zo hectisch dat ik ook vergat om te eten en te drinken. Ik had wat krampen en zakte op de laatste klim erdoor. Ik ben dus blij dat ik toch nog 10e werd."

"Ik wou de sprint aantrekken voor Fleur (Moors), maar ik voelde dat het zwaar was geweest. Ik zat te ver voor de lead-out en Fleur zat in de ideale positie. Ze kon het perfect afmaken. Heel knap, ik had verwacht dat ze het podium kon halen."

"We hebben een heel goede klik met de Belgische ploeg. Samen staan we sterker. Er is een goed gevoel en een goede groepssfeer. We motiveren elkaar om nog beter te doen", besluit ze.