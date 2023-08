Fleur Moors heel tevreden met 3e plek: "Ik was helemaal choco bij beslissende aanval"

"Het is heel fijn om voor het eerst een medaille te halen op een groot kampioenschap", vertelde Moors. "Op de vorige kampioenschappen had ik soms pech of liep de voorbereiding niet goed. Nu ging alles prima. Ik ben heel blij met deze 3e plek."

Op een glad en bochtig parcours kon Moors, van opleiding een veldrijdster, haar techniek aanwenden. "De regen maakte het op het einde extra moeilijk", beaamde ze.

De 17-jarige Limburgse was steevast vooraan in de kopgroep te bespeuren. "Dat had de bondscoach ons gisteren nog eens gezegd", zei ze. "Ik had het me eerst niet zo ingebeeld, maar het was toch belangrijk."

"Achteraan was het zwaarder, dan hang je de hele tijd aan de rekker. Ik heb geprobeerd om vooraan te koersen en dat is goed gelukt."

Had er meer ingezeten dan brons? "Nee, ik was helemaal choco toen Julie Bego aanzette", gaf ze toe. "De Française heeft terecht gewonnen. Ze was de sterkste."

Moors zag op de streep ook nog het zilver door haar vingers glippen. "Ik ben blij dat er niet nog meer rensters zijn overgekomen. Ik was bang dat er nog meer zouden volgen. Ik ben blij dat ik mijn positie heb kunnen houden."

"Deze 3e plek is ook fijn voor de mensen die me helpen. Daarvoor doen we het."