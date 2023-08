Ontketende Mathieu van der Poel rijdt de eregalerij binnen met eerste wereldtitel, zilver voor Wout van Aert

clock 17:41 17 uur 41. Van Aert is nog weggeglipt in het slot en kaapt een nieuwe zilveren medaille weg. Meer zat er niet in. Pogacar legt Pedersen erop voor het brons. . Van Aert is nog weggeglipt in het slot en kaapt een nieuwe zilveren medaille weg. Meer zat er niet in. Pogacar legt Pedersen erop voor het brons.

clock 17:39 17 uur 39 match afgelopen end time Van der Poel is wereldkampioen! Er was helemaal niets tegen te beginnen. Zelfs een valpartij kon hem niet uit zijn lood slaan. Mathieu van der Poel is oververdiend wereldkampioen wielrennen! Een diepe buiging voor de Nederlander.

clock 17:38 Laatste kilometer! Van der Poel is onder de vod. Niks houdt hem nu nog tegen. . 17 uur 38. last km Laatste kilometer! Van der Poel is onder de vod. Niks houdt hem nu nog tegen.

clock 17:36 17 uur 36. Dit is van het mooiste dat je in de wielersport kan tonen. Karl Vannieuwkerke. Dit is van het mooiste dat je in de wielersport kan tonen. Karl Vannieuwkerke

clock 17:35 17 uur 35. Trui kapot, broek kapot, schoen kapot, maar dat maakt allemaal niks uit. Het begint door te dringen bij Van der Poel. Hij gaat wereldkampioen worden! . Trui kapot, broek kapot, schoen kapot, maar dat maakt allemaal niks uit. Het begint door te dringen bij Van der Poel. Hij gaat wereldkampioen worden!

clock 17:32 17 uur 32. De Nederlandse ploegauto gaat nog eens naast Van der Poel rijden. Het is genieten met volle teugen voor onze noorderburen. . De Nederlandse ploegauto gaat nog eens naast Van der Poel rijden. Het is genieten met volle teugen voor onze noorderburen.

clock 17:30 17 uur 30.

clock 17:29 17 uur 29. Triomftocht. Er staat geen maat op Van der Poel, die steeds verder wegrijdt van zijn achtervolgers. We gaan ervan uit dat hij tot aan de finish overeind blijft in de bochten. . Triomftocht Er staat geen maat op Van der Poel, die steeds verder wegrijdt van zijn achtervolgers. We gaan ervan uit dat hij tot aan de finish overeind blijft in de bochten.

clock 17:26 17 uur 26. Voor de andere medailles wordt het nog spannend. Van Aert, Pedersen en Pogacar zijn allemaal rap. . Voor de andere medailles wordt het nog spannend. Van Aert, Pedersen en Pogacar zijn allemaal rap.

clock 17:24 17 uur 24. Het gaat nog meer dan een minuut worden. Van der Poel is helemaal los. . Het gaat nog meer dan een minuut worden. Van der Poel is helemaal los.

clock 17:22 17 uur 22. De verslagenheid is af te lezen op de gezichten en uit de lichaamshouding van Van Aert, Pogacar en Pedersen. Krom op hun fiets kijken ze elkaar met een lege blik aan. Voor hen wordt het zilver, brons of niks. . De verslagenheid is af te lezen op de gezichten en uit de lichaamshouding van Van Aert, Pogacar en Pedersen. Krom op hun fiets kijken ze elkaar met een lege blik aan. Voor hen wordt het zilver, brons of niks.

clock 17:21 17 uur 21.

clock 17:20 17 uur 20. Abraham Olano werd ooit wereldkampioen op een leegloper. Krijgen we straks een wereldkampioen met een kapotte schoen? . Abraham Olano werd ooit wereldkampioen op een leegloper. Krijgen we straks een wereldkampioen met een kapotte schoen?

clock 17:19 17 uur 19. Gewonnen spel? De valpartij heeft een deukje in de voorsprong geslagen, maar die is nog altijd comfortabel. Aan de streep heeft Van der Poel een halve minuut. Nog één ronde! . Gewonnen spel? De valpartij heeft een deukje in de voorsprong geslagen, maar die is nog altijd comfortabel. Aan de streep heeft Van der Poel een halve minuut. Nog één ronde!

clock 17:18 17 uur 18. Wat gebeurt hier allemaal? José De Cauwer. Wat gebeurt hier allemaal? José De Cauwer

clock 17:17 17 uur 17. Van der Poel moet wat prutsen aan zijn schoen. Dat fietst toch niet meer zo gemakkelijk, maar misschien helpt de adrenaline wel een beetje. . Van der Poel moet wat prutsen aan zijn schoen. Dat fietst toch niet meer zo gemakkelijk, maar misschien helpt de adrenaline wel een beetje.

clock 17:16 Van der Poel valt! Het noodlot slaat toe! In een bocht glibbert Van der Poel onderuit. Iets te veel risico, of gewoon brute pech? . 17 uur 16. fall Van der Poel valt! Het noodlot slaat toe! In een bocht glibbert Van der Poel onderuit. Iets te veel risico, of gewoon brute pech?

clock 17:15 17 uur 15. Van der Poel kan de eerste man worden die wereldkampioen wordt in het veld en op de weg. . Van der Poel kan de eerste man worden die wereldkampioen wordt in het veld en op de weg.

clock 17:13 20". Het tijdsverschil groeit en groeit. De pedaalslagen van Van der Poel ogen ook flukser dan die van de drie achter hem. . 17 uur 13. time difference 20" Het tijdsverschil groeit en groeit. De pedaalslagen van Van der Poel ogen ook flukser dan die van de drie achter hem.

clock 17:12 17 uur 12. Het is 38 jaar geleden dat Nederland nog eens een wereldkampioen wielrennen mocht vieren. Krijgt Joop Zoetemelk met Mathieu van der Poel eindelijk een opvolger? . Het is 38 jaar geleden dat Nederland nog eens een wereldkampioen wielrennen mocht vieren. Krijgt Joop Zoetemelk met Mathieu van der Poel eindelijk een opvolger?

clock 17:11 17 uur 11.

clock 17:10 17 uur 10. Bettiol is met de klap verdwenen. Van Aert, Pedersen en Pogacar moeten naadloos samenwerken, want anders is de vogel gaan vliegen... . Bettiol is met de klap verdwenen. Van Aert, Pedersen en Pogacar moeten naadloos samenwerken, want anders is de vogel gaan vliegen...

clock 17:08 17 uur 08. Olala! Van der Poel imponeert! Van der Poel gaat met verve op en over Bettiol. Van Aert verslikt zich in zijn reactie en moet rekenen op de bijstand van Pogacar. Oranje boven? . Olala! Van der Poel imponeert! Van der Poel gaat met verve op en over Bettiol. Van Aert verslikt zich in zijn reactie en moet rekenen op de bijstand van Pogacar. Oranje boven?

clock 17:06 17 uur 06. Bettiol laat zijn achtervolgers werken voor elke seconde. Het kwartet kleppers komt steeds dichter. . Bettiol laat zijn achtervolgers werken voor elke seconde. Het kwartet kleppers komt steeds dichter.

clock 17:05 17 uur 05. Wie het ook wordt, het is een topper. José De Cauwer. Wie het ook wordt, het is een topper. José De Cauwer

clock 17:03 17 uur 03. 190 renners hebben we al geschrapt voor de regenboogtrui. Het wordt Bettiol, Van der Poel, Pogacar, Pedersen of Van Aert. Wij hopen stilletjes op die laatste. . 190 renners hebben we al geschrapt voor de regenboogtrui. Het wordt Bettiol, Van der Poel, Pogacar, Pedersen of Van Aert. Wij hopen stilletjes op die laatste.

clock 17:01 25". Deze Bettiol breekt niet. De vier achter de Italiaan zullen het zelf moeten doen. . 17 uur 01. time difference 25" Deze Bettiol breekt niet. De vier achter de Italiaan zullen het zelf moeten doen.

clock 16:59 16 uur 59. Evenepoel krijgt een ferme tik in de gietende regen van Glasgow. . Evenepoel krijgt een ferme tik in de gietende regen van Glasgow.

clock 16:57 16 uur 57.

clock 16:56 16 uur 56. Elke keer geeft Bettiol het volle pond op Montrose Street, maar dat doet nu ook een kwieke Van Aert. . Elke keer geeft Bettiol het volle pond op Montrose Street, maar dat doet nu ook een kwieke Van Aert.

clock 16:55 16 uur 55. We hebben een puntgave Belgische prestatie gezien. Laat ons hopen dat Van Aert het kan afmaken. Karl Vannieuwkerke. We hebben een puntgave Belgische prestatie gezien. Laat ons hopen dat Van Aert het kan afmaken. Karl Vannieuwkerke

clock 16:52 16 uur 52. Powless, Schmid en Skujins laten de moed niet zakken en proberen in te lopen op Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Pedersen. Bettiol klampt zich vast aan een handvol seconden. . Powless, Schmid en Skujins laten de moed niet zakken en proberen in te lopen op Van Aert, Van der Poel, Pogacar en Pedersen. Bettiol klampt zich vast aan een handvol seconden.

clock 16:47 16 uur 47. Van Aert en zijn gezellen lopen zachtjesaan in op Bettiol. Hij ziet zijn kansen stijgen. . Van Aert en zijn gezellen lopen zachtjesaan in op Bettiol. Hij ziet zijn kansen stijgen.

clock 16:45 16 uur 45. Over en uit voor Remco. Evenepoel vloekt in de derde groep. Hij komt wellicht niet meer in aanmerking voor de zege. . Over en uit voor Remco Evenepoel vloekt in de derde groep. Hij komt wellicht niet meer in aanmerking voor de zege.

clock 16:41 16 uur 41. Achter Bettiol blijven vier kleppers over. Van Aert, Van der Poel, Pedersen en Pogacar zullen met elkaar moeten samenwerken. . Achter Bettiol blijven vier kleppers over. Van Aert, Van der Poel, Pedersen en Pogacar zullen met elkaar moeten samenwerken.

clock 16:40 16 uur 40. Bettiol verzwakt voorlopig niet. Schrijft hij na de Ronde van Vlaanderen ook het wereldkampioenschap op zijn palmares? . Bettiol verzwakt voorlopig niet. Schrijft hij na de Ronde van Vlaanderen ook het wereldkampioenschap op zijn palmares?

clock 16:37 16 uur 37. Er zal iets moeten gebeuren... Karl Vannieuwkerke. Er zal iets moeten gebeuren... Karl Vannieuwkerke

clock 16:35 Het is glad! Jhonatan Narváez (Ecuador) glijdt de dranghekken in en zo valt er een gat in de groep. Ondertussen stoomt Bettiol ongestoord voort. . 16 uur 35. fall Het is glad! Jhonatan Narváez (Ecuador) glijdt de dranghekken in en zo valt er een gat in de groep. Ondertussen stoomt Bettiol ongestoord voort.

clock 16:35 16 uur 35. Campenaerts: “Remco zou zijn moment kiezen”. Campenaerts: “Remco zou zijn moment kiezen”

clock 16:31 30". Het is nog een eind, maar Bettiol hou je toch beter aan een korte leiband. Al het werk valt nu ook op de nek van de Belgen, die nog vier man in de groep hebben. . 16 uur 31. time difference 30" Het is nog een eind, maar Bettiol hou je toch beter aan een korte leiband. Al het werk valt nu ook op de nek van de Belgen, die nog vier man in de groep hebben.

clock 16:26 16 uur 26. Bettiol snijdt nu toch met iets meer reserve de bochten aan. . Bettiol snijdt nu toch met iets meer reserve de bochten aan.

clock 16:25 16 uur 25. Daar is de regen! En de regenboog mag niet ontbreken op het WK. Daar is de regen! En de regenboog mag niet ontbreken op het WK

clock 16:24 15". Bettiol geeft alles, maar we moeten ons nog geen zorgen maken. De Belgen hebben nog wat in de kast en er rest nog ruim 50 km parcours. . 16 uur 24. time difference 15" Bettiol geeft alles, maar we moeten ons nog geen zorgen maken. De Belgen hebben nog wat in de kast en er rest nog ruim 50 km parcours.

clock 16:21 16 uur 21. Ook Bettiol voelt het kriebelen. De maffe Italiaan is niet bang van een lange solo. . Ook Bettiol voelt het kriebelen. De maffe Italiaan is niet bang van een lange solo.

clock 16:20 Regenboog boven Glasgow. Wat een beeld! De renners zullen er minder van genieten, want de wegen worden glibberig. Net nu de vermoeidheid echt begint toe te slaan. . 16 uur 20. rain Regenboog boven Glasgow Wat een beeld! De renners zullen er minder van genieten, want de wegen worden glibberig. Net nu de vermoeidheid echt begint toe te slaan.

clock 16:18 16 uur 18. Dit is de afmattingsfase. Karl Vannieuwkerke. Dit is de afmattingsfase. Karl Vannieuwkerke

clock 16:18 16 uur 18. Evenepoel en Bettiol nog eens: "Na elke bocht loert een kans". Evenepoel en Bettiol nog eens: "Na elke bocht loert een kans"

clock 16:16 16 uur 16. Hij weet niet van ophouden. In zowat elke bocht geeft Remco er een lap op. . Hij weet niet van ophouden. In zowat elke bocht geeft Remco er een lap op.

clock 16:16 16 uur 16. Evenepoel versnelt op Montrose Street, maar raakt niet weg. Evenepoel versnelt op Montrose Street, maar raakt niet weg

clock 16:14 16 uur 14. En nóg eens Evenepoel! Op Montrose Street pakt de wereldkampioen ferm uit, alleen Pedersen zit snel op zijn wiel. . En nóg eens Evenepoel! Op Montrose Street pakt de wereldkampioen ferm uit, alleen Pedersen zit snel op zijn wiel.

clock 16:14 16 uur 14. Een eerste keer Van Aert, Bettiol pakt over en duwt even door. Een eerste keer Van Aert, Bettiol pakt over en duwt even door

clock 16:13 16 uur 13. Slag om slinger! Van Aert neemt over en dan gaat Bettiol weer. Die blijft in een bocht vervolgens wonder boven wonder recht wanneer hij over zijn eigen drinkbus rijdt. . Slag om slinger! Van Aert neemt over en dan gaat Bettiol weer. Die blijft in een bocht vervolgens wonder boven wonder recht wanneer hij over zijn eigen drinkbus rijdt.

clock 16:11 16 uur 11. Remco is goed! Enkele momentjes deden ons twijfelen, maar deze demarrage stelt ons beeld bij. Evenepoel overtuigt ons van zijn vorm. . Remco is goed! Enkele momentjes deden ons twijfelen, maar deze demarrage stelt ons beeld bij. Evenepoel overtuigt ons van zijn vorm.

clock 16:10 Pech voor Vermaerke. Zonde voor Vermaerke, die lek rijdt na een sterke koers. . 16 uur 10. flat tyre Pech voor Vermaerke Zonde voor Vermaerke, die lek rijdt na een sterke koers.

clock 16:10 16 uur 10. Weer aanval van Pogacar: "En dat is wel serieus aan de boom schudden". Weer aanval van Pogacar: "En dat is wel serieus aan de boom schudden"

clock 16:09 16 uur 09. Pogacar is de volgende die prikt. Er is echt niemand meer die nog geen cartouche heeft verschoten. . Pogacar is de volgende die prikt. Er is echt niemand meer die nog geen cartouche heeft verschoten.

clock 16:08 16 uur 08. Evenepoel achteraan de kopgroep: "Dit is niet goed". Evenepoel achteraan de kopgroep: "Dit is niet goed"

clock 16:06 16 uur 06. 28 overblijvers. Met vijf pionnen is België het best vertegenwoordigd, maar hoe sterk zijn onze landgenoten nog? Van Hooydonck stampt nog eens hard op zijn pedalen om opnieuw wat volk te elimineren. . 28 overblijvers Met vijf pionnen is België het best vertegenwoordigd, maar hoe sterk zijn onze landgenoten nog? Van Hooydonck stampt nog eens hard op zijn pedalen om opnieuw wat volk te elimineren.

clock 16:02 16 uur 02. Voor een solo is het nog te vroeg. Pedersen beseft dat en houdt in. . Voor een solo is het nog te vroeg. Pedersen beseft dat en houdt in.

clock 16:01 16 uur 01. Opnieuw Pedersen: "70 kilometer alleen, dat gaat niet lukken". Opnieuw Pedersen: "70 kilometer alleen, dat gaat niet lukken"

clock 15:59 15 uur 59. Pedersen ontploft! Het elitegroepje was dan toch niet levensvatbaar. Net op het moment dat de tweede groep aansluit, vuurt Pedersen een nieuwe kogel af. Het. Houdt. Niet. Op. . Pedersen ontploft! Het elitegroepje was dan toch niet levensvatbaar. Net op het moment dat de tweede groep aansluit, vuurt Pedersen een nieuwe kogel af. Het. Houdt. Niet. Op.

clock 15:56 15 uur 56. Er wordt misschien iets te veel gegluurd. Vijf ronden is natuurlijk nog veel. . Er wordt misschien iets te veel gegluurd. Vijf ronden is natuurlijk nog veel.

clock 15:53 15 uur 53.

clock 15:52 15 uur 52. De zes kanonnen pikken Vermaerke op. Als de verstandhouding hier goed is, zit er zeker muziek in. . De zes kanonnen pikken Vermaerke op. Als de verstandhouding hier goed is, zit er zeker muziek in.

clock 15:50 15 uur 50. Nog eens Van der Poel: Van Aert, Pogacar, Pedersen, Bettiol en Dinham volgen. Nog eens Van der Poel: Van Aert, Pogacar, Pedersen, Bettiol en Dinham volgen

clock 15:49 15 uur 49. Die staan ongeveer allemaal in de top van de UCI-ranking, zeker? José De Cauwer. Die staan ongeveer allemaal in de top van de UCI-ranking, zeker? José De Cauwer

clock 15:47 15 uur 47. Nog eens Van der Poel! Dit kan iets worden... Van der Poel opent, en krijgt vijf leuke namen mee. Van Aert, Bettiol, Pedersen, Pogacar en Dinham springen op zijn wiel. . Nog eens Van der Poel! Dit kan iets worden... Van der Poel opent, en krijgt vijf leuke namen mee. Van Aert, Bettiol, Pedersen, Pogacar en Dinham springen op zijn wiel.

clock 15:44 15 uur 44. Dat moderne wielrennen levert in ieder geval wel spektakel op! . Dat moderne wielrennen levert in ieder geval wel spektakel op!

clock 15:42 30". Vermaerke mag nog even genieten van zijn status als eenzame leider in dit wereldkampioenschap. . 15 uur 42. time difference 30" Vermaerke mag nog even genieten van zijn status als eenzame leider in dit wereldkampioenschap.

clock 15:40 15 uur 40.

clock 15:38 15 uur 38. Pogacar loeihard naar boven, Trentin gaat de dranghekken in, Evenepoel sluit aan in eerste groep. Pogacar loeihard naar boven, Trentin gaat de dranghekken in, Evenepoel sluit aan in eerste groep

clock 15:37 15 uur 37. Oef! Evenepoel beent de groep met Van Aert bij. . Oef! Evenepoel beent de groep met Van Aert bij.

clock 15:35 15 uur 35. Beuk van Pogacar! Alarmfase rood! Pogacar gaat loeihard bergop en Trentin kukelt een paar rijen verderop over zijn stuur. Wat gebeurt hier toch allemaal in Glasgow? . Beuk van Pogacar! Alarmfase rood! Pogacar gaat loeihard bergop en Trentin kukelt een paar rijen verderop over zijn stuur. Wat gebeurt hier toch allemaal in Glasgow?

clock 15:33 15 uur 33. Vermaerke voelt de hete adem van de favorieten en wil afscheid nemen van de rest van de kopgroep. . Vermaerke voelt de hete adem van de favorieten en wil afscheid nemen van de rest van de kopgroep.

clock 15:32 15 uur 32. Stuyven is van goudwaarde. Hij heeft al talloze gaten gedicht. . Stuyven is van goudwaarde. Hij heeft al talloze gaten gedicht.

clock 15:31 15 uur 31.

clock 15:31 15 uur 31. Van der Poel is de volgende die aanvalt: "Wat een tempo, wat een tempo". Van der Poel is de volgende die aanvalt: "Wat een tempo, wat een tempo"

clock 15:30 15 uur 30. Het is aan Van der Poel! Hopla! De Belgen moeten weer iets rechtzetten, en dat heeft Van der Poel gezien. Hij is de volgende die in zijn kaarten laat kijken. . Het is aan Van der Poel! Hopla! De Belgen moeten weer iets rechtzetten, en dat heeft Van der Poel gezien. Hij is de volgende die in zijn kaarten laat kijken.

clock 15:29 15 uur 29. Hoeveel renners zijn nu al steendood? En er blijven nog 90 km over! . Hoeveel renners zijn nu al steendood? En er blijven nog 90 km over!

clock 15:27 15 uur 27. Hier wordt gekoerst met ongelofelijk veel lef. José De Cauwer. Hier wordt gekoerst met ongelofelijk veel lef. José De Cauwer

clock 15:26 15 uur 26. Probeer maar eens een overzicht te krijgen... Nu geven de Italianen weer van jetje. . Probeer maar eens een overzicht te krijgen... Nu geven de Italianen weer van jetje.

clock 15:23 15 uur 23. Evenepoel schudt aan de boom, de rest is nog wakker en reageert. Evenepoel schudt aan de boom, de rest is nog wakker en reageert

clock 15:22 15 uur 22. Pedersen, Pogacar en Bettiol wippen mee. Zijn dat de namen die we in de gaten moeten houden? Even later stropt het weer samen. . Pedersen, Pogacar en Bettiol wippen mee. Zijn dat de namen die we in de gaten moeten houden? Even later stropt het weer samen.

clock 15:20 15 uur 20. Remco gaat! Koersen gaat beter op je eentje! Remco Evenepoel schudt aan de boom, en dan moet de rest wakker zijn. . Remco gaat! Koersen gaat beter op je eentje! Remco Evenepoel schudt aan de boom, en dan moet de rest wakker zijn.

clock 15:18 1'15". In al die drukte zou je de kopgroep bijna vergeten. De negen hebben nog een dikke minuut over. . 15 uur 18. time difference 1'15" In al die drukte zou je de kopgroep bijna vergeten. De negen hebben nog een dikke minuut over.

clock 15:17 15 uur 17.

clock 15:14 15 uur 14. Drie Denen trekken de kar, maar daar zitten wel vijf Belgen in, Van Aert en Evenepoel incluis. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar glijden mee en zien er fris uit. . Drie Denen trekken de kar, maar daar zitten wel vijf Belgen in, Van Aert en Evenepoel incluis. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar glijden mee en zien er fris uit.

clock 15:12 15 uur 12. Jasper Stuyven moet een pijl afschieten om Evenepoel nog eens terug te brengen. Dat nerveuze bochtenwerk is niks voor de uittredende kampioen. . Jasper Stuyven moet een pijl afschieten om Evenepoel nog eens terug te brengen. Dat nerveuze bochtenwerk is niks voor de uittredende kampioen.

clock 15:11 15 uur 11. Het is moordend! Karl Vannieuwkerke. Het is moordend! Karl Vannieuwkerke

clock 15:10 15 uur 10. Nog meer onheil voor de Fransen, want Alaphilippe moet de rol lossen. Waar was die daarstraks dan mee bezig? Ook voor Jasper Philipsen gaat het te rap. Hij zal geen wereldkampioen worden. . Nog meer onheil voor de Fransen, want Alaphilippe moet de rol lossen. Waar was die daarstraks dan mee bezig? Ook voor Jasper Philipsen gaat het te rap. Hij zal geen wereldkampioen worden.

clock 15:08 15 uur 08. Van Aert gebaart naar Van Hooydonck om er een snok aan te geven. Tegelijkertijd staat Christophe Laporte, hun ploegmaat bij Jumbo-Visma, te voet met pech. . Van Aert gebaart naar Van Hooydonck om er een snok aan te geven. Tegelijkertijd staat Christophe Laporte, hun ploegmaat bij Jumbo-Visma, te voet met pech.

clock 15:07 15 uur 07. Wout van Aert is echt wel super bij de zaak. José De Cauwer. Wout van Aert is echt wel super bij de zaak. José De Cauwer

clock 15:05 15 uur 05. Het was even zoeken naar Remco Evenepoel, maar hij zit opnieuw in een gunstige positie. . Het was even zoeken naar Remco Evenepoel, maar hij zit opnieuw in een gunstige positie.