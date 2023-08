Mathieu van der Poel haalt "revanche": "Dit maakt mijn carrière bijna compleet"

"Ik win en dat is geweldig. Het maakt mijn carrière in mijn ogen bijna compleet. Dit is misschien wel mijn grootste zege op de weg. Ik besef nog niet dat ik een jaar in deze trui mag rijden."

"Wat dit voor mij betekent? Alles", waren zijn eerste woorden als kersverse wereldkampioen. "Dit was een van mijn grootste doelen die ik nog had."

Je kan heel veel zeggen na het WK in Glasgow, maar één ding kan niemand ontkennen: Mathieu van der Poel heeft zijn eerste wereldtitel op de weg niet gestolen. De Nederlander was de allersterkste van het pak.

Dat ik het na die val nog kan afmaken... Ik zal niet zeggen dat die crash het mooier maakt, maar als dat me de titel had gekost, dan had ik een paar nachten niet geslapen.

Van der Poel reed weg op 22 kilometer van de finish. Volgens het plan? "Ik wist dat dat het lastigste moment was van het parcours."

"Ik voelde me nog sterk en ik zag dat de rest op zijn limiet zat. Toen niemand kon volgen, kreeg ik vleugels."

Tot hij ten val kwam. "Ik nam geen risico's, helemaal niet. In die bocht lag ik er plots. Ik was pissed op mezelf, maar het was soms erg glibberig."

Van der Poel kon dankzij zijn solo uitgebreid genieten. "Dit voelde toch een beetje als revanche voor vorig jaar", verwees hij naar het hotelincident in Australië.