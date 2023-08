BEKIJK: Alle hoofdstukken van een WK dat niemand snel zal vergeten

Mathieu van der Poel is wereldkampioen bij de profs na een zinderend WK in Glasgow. Hoe hij zijn nummertje gerealiseerd heeft, lees en bekijk je in dit uitgebreide videoverslag.

1) Geen exotische vlucht, pauze van zo'n 55 minuten

"Dit zijn geen exoten. En dit zijn geen pannenkoeken", stelt José De Cauwer nadat de vroege vlucht is geboetseerd. Geen verdwaalde Chileen of eenzame Algerijn zoals gebruikelijk, wel hardrijders zoals Krists Neilands, Harold Tejada en Kevin Vermaerke. Het negental ontvangt 9 minuten van het peloton, maar op 192 kilometer van de finish staat iedereen stil. 4 actievoerders bezetten de weg. Het duurt ruim 50 minuten voor er weer gekoerst kan worden na het incident.

2) Denemarken zet de toon

Frederik Frison knapt het vuile werk op in de achtervolging, onder meer Nederland en Denemarken blijven afzijdig. Dat verandert bij het binnenrijden van Glasgow op 150 kilometer van de finish: de Denen nemen de boel resoluut in handen en trekken het peloton meteen op een lint.

3) Julian Alaphilippe opent de finale

Nog 134 kilometer en de alarmsignalen gaan een eerste keer af: tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe bonkt kortstondig op de deur. Het gevolg: een peloton dat verbrokkelt en commentatoren en koersliefhebbers die zeeziek worden in dit pretpark. Uiteindelijk rijden Mattias Skjelmose, Lorenzo Rota en Tobias Johannessen weg. De Belgen leiden de achtervolging: Victor Campenaerts en Yves Lampaert worden ingezet.

4) Eerste cartouche van Bettiol en Pedersen

Het drietal wordt gegrepen, maar dezelfde landen gunnen hun concurrenten geen seconde rust. En het zijn niet de kleinste namen die zich roeren: Alberto Bettiol versnelt met Mads Pedersen. Onder meer Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Mathieu van der Poel, Christophe Laporte en Tadej Pogacar zitten in de eerste wagon. Remco Evenepoel heeft deze trein gemist, maar de brokken worden vrij snel gelijmd. Het peloton is intussen al stevig gedecimeerd.

5) Van Hooydonck voert de forcing, pech voor Laporte en Philipsen past

Plots is het al Jumbo-Visma wat de klok slaat. Nog 106 km en Nathan Van Hooydonck trekt snoeihard door met Wout van Aert in zijn zog. Achteraan zakt Christophe Laporte erdoor na materiaalpech. Wie schrappen we nog? Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe, Jasper Philipsen en Yves Lampaert. Onze commentatoren kunnen hun ogen niet geloven. Met hoeveel renners bereiken we de finish?

6) Remco Evenepoel snuffelt een eerste keer

Het is nog min of meer met de handrem op, maar Remco Evenepoel - al vaak in het defensief gedwongen - komt de temperatuur eens opmeten. Op 98 km van de finish strekt hij zijn benen, maar hij bedenkt zich vrijwel onmiddellijk.

7) Van der Poel maakt er nog wat meer gekapt stro van

Het is de rode draad in deze veldrit, een pure intervalkoers. Zowat elke topper haalt de hamer eens boven, maar houdt zich telkens pijlsnel in. Ook dit intermezzo van Mathieu van der Poel is van korte duur, al breekt het nog maar eens. De crème de la crème is mee, maar Remco Evenepoel heeft zich weer laten verrassen op 90 km van het einde. Tiesj Benoot, Jasper Stuyven en Nathan Van Hooydonck moeten het oplossen voor de titelverdediger.

8) Van Aert ontsnapt bij valpartij Trentin, Evenepoel pikt weer aan

Het regent incidenten en het aantal frisse mannen slinkt zienderogen. Bij een aanval van Tadej Pogacar hapert Matteo Trentin aan de dranghekken. Wout van Aert moet balanceren op zijn fiets om te ontsnappen aan de ellende. Nog 6 ronden: Remco Evenepoel zit weer waar hij moet zitten.

9) Knutselt Van der Poel het elitegroepje in elkaar? Neen!

Nog 73 kilometer. Mathieu van der Poel ramt nog eens als vanouds. Wie heeft nog een antwoord? Wout van Aert, Tadej Pogacar, Alberto Bettiol en Mads Pedersen. Zij grijpen de laatste vluchter. Nog 5 ronden en alles klit weer samen. Ook een zoveelste extra impuls van Pedersen verdampt.

10) De verrijzenis van Evenepoel

Remco Evenepoel hangt aan de rekker en zit nog maar eens op een gaatje. Her en der wordt er al een kruis getrokken over rugnummer 1, maar die stoomt weer naar voren. Hoe goed is hij nu echt? Tot drie keer toe geeft hij er een lel op.

11) Alberto Bettiol gaat solo

Bij het bord van de laatste 50 kilometer is er met Alberto Bettiol slechts één leider. In Glasgow, waar het intussen begint te regenen, mennen de Belgen het peloton. Blijven nog over: Remco Evenepoel, Wout van Aert, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven.

12) 4 kleppers in de achtervolging

Op de gladde wegen hangen valpartijen in de lucht. Jhonatan Narvaez glijdt weg, op 40 kilometer van de witte lijn krijgen we na dat incident met Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen 4 tegenaanvallers op Alberto Bettiol. De achterstand: een halve minuut.

13) Einde verhaal voor Evenepoel

Na een zeer wisselvallige koers met ups en downs is het vat van Remco Evenepoel af. De titelverdediger haakt af in het derde groepje. Einde verhaal.

14) Van der Poel blaast Bettiol weg en laat iedereen achter

Nog 22 kilometer en Alberto Bettiol krijgt een verkoudheid van Mathieu van der Poel. Hij ranselt iedereen snoeihard uit het wiel. Wout van Aert hapt naar adem, ook Tadej Pogacar en Mads Pedersen hebben geen antwoord in petto.

15) Van der Poel is te gretig en schuift onderuit

Mathieu van der Poel valt de bochten aan, maar valt zelf. Met een kapotte schoen springt hij snel weer op zijn fiets. De adrenaline giert door zijn lichaam en vreemd genoeg verliest de Nederlander vrijwel niets van zijn voorsprong. Tijd voor de laatste ronde: zijn bonus bedraagt een halve minuut.

16) Goud voor Van der Poel, zilver voor Van Aert

Tegen deze Mathieu van der Poel was niemand opgewassen. Hij soleert naar de wereldtitel. Op zeer ruime afstand kaapt Wout van Aert het zilver weg, Tadej Pogacar claimt het brons.