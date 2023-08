Mathieu van der Poel maakt zich op voor "afvallingsrace": "Er zullen sowieso lijken uit de kast vallen"

Hét moment van Mathieu van der Poel zijn seizoen is aangebroken. Hebt u de Nederlander in de voorhoede gemist de voorbije weken? Dan was hij zich in de luwte aan het klaarstomen voor dit WK. Vandaag ging Van der Poel alvast zijn jachtterrein verkennen. "Het is van bocht tot bocht rijden", zag ook hij. "Maar die inspanningen zouden me wel moeten liggen", klonk het geniepig.