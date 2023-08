Wout van Aert pint zich niet vast op 1 scenario: "Ik hoef geen schrik te hebben om vroeg te koersen"

Wout van Aert heeft een andere voorbereiding gehad dan vorig jaar. Niet alleen door het vroegere tijdstip van dit WK, maar ook door zijn aanpak in de Tour. Hij verdween iets vroeger uit het circus, maar reed zichzelf vooral niet helemaal in de vernieling.

"Vorig jaar was ik rond dit tijdstip nog half ziek na de Tour en was ik nog uitgeteld. Toen was er geen kans op een goed kampioenschap begin augustus, maar nu voel ik me anders", vertelde Van Aert aan onze ploeg in Schotland.

Over het tactische plaatje is al eindeloos gepalaverd. Wat is voor hem het ideale scenario? Daarbij moet hij kijken naar concurrentie binnen de eigen ploeg en naar de evoluties van het moderne wielrennen. Wie wacht, zit vaak gevangen.

Van Aert: "Remco Evenepoel is een grote kandidaat, maar we mogen niet denken dat we het onder ons zullen verdelen. Er zijn veel concurrenten."