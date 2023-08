Belgische ploeg verkende vanochtend: "Het minst mooie WK-parcours dat ik al gezien heb"

clock 16:18 16 uur 18. De verbinding vanuit Schotland laat helaas te wensen over. We kunnen niet alle impressies delen van de Belgische ploeg, maar straks hebben onze reporters nog gesprekken met de blauwe kopstukken. . De verbinding vanuit Schotland laat helaas te wensen over. We kunnen niet alle impressies delen van de Belgische ploeg, maar straks hebben onze reporters nog gesprekken met de blauwe kopstukken.

clock 16:16 16 uur 16.

Welke rol zal Yves Lampaert spelen? "Ik zal vooral bij Remco Evenepoel blijven", zegt de lijfwacht.

"Dat het parcours mij ligt? Belgen zijn altijd goed op zo'n nerveuze omloop", weet Jasper Stuyven. "Het is voor ons niet slecht, ook al zijn er misschien wat te veel bochten."

clock 16:10 16 uur 10. Dit is het minst mooie WK-parcours dat ik al gezien heb sinds ik prof ben. Maar het is heel technisch en dat maakt het bijzonder. Het is wel zonde dat de impact bij pech nog veel groter wordt. Tiesj Benoot.

clock 16:06 16 uur 06. Tiesj Benoot liep Christophe Laporte tegen het lijf tijdens de verkenning. "Het ging over de laatste 2 weken sinds Parijs. Het is wel bijzonder om tegen elkaar te koersen zondag", zegt de Jumbo-Visma-renner. "Maar ik zou het raar vinden mocht hij anders koersen tegen mij omdat ik zijn ploegmaat ben."

clock 16:05 16 uur 05. Vorig jaar hadden we 2 kopmannen, nu 3. Er is dus niet veel veranderd. We moeten hen de gewenste finale kunnen laten rijden. Nathan Van Hooydonck.

clock 16:04 16 uur 04. De eerste vraag is voor Victor Campenaerts. "Het wordt een spectaculair WK, zeker om naar te kijken. Positionering wordt nog belangrijker als het regent." "Als je vooraan zit met z'n allen, is het redelijk makkelijk", vult Nathan Van Hooydonck aan. "Dan bewaar je het overzicht." "Maar als een groep wegrijdt, is het moeilijker. Je kunt weinig tijd goedmaken door al die bochten."

clock 16:03 16 uur 03. Daar zijn de eerste 6 leerlingen van de Belgische klas. De kopmannen worden over een halfuurtje op het appel verwacht.

clock 15:57 15 uur 57. Segaert toch richting Glasgow. Nog een update uit het Belgische kamp: Alec Segaert stapt vanavond nog op het vliegtuig naar Glasgow. De belofte was vanochtend het slachtoffer van diefstal, maar krijgt normaal een nieuw paspoort en reist straks af naar het WK-hotel van de Belgen.

clock 13:32 13 uur 32. Persconferentie vanaf 16 u. De Belgische profs delen vandaag hun indrukken na hun verkenning van deze voormiddag. Om 16 u schuift het zestal Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Victor Campenaers en Frederik Frison aan. Rond 16.30 u krijgen kopmannen Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen de microfoon.

clock 13:32 13 uur 32. De Belgen inspecteren het circuit in Glasgow.

clock 13:32 13 uur 32. De selectie op de aanloopstrook richting het stadsparcours.

clock 13:32 13 uur 32. Jasper Stuyven en Wout van Aert voeren de Belgische groep aan.