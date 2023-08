Remco Evenepoel: "Een vroege aanval? Moeilijk. Het moet een ingeving van het moment zijn"

"Dan denk je: nu heb ik wel genoeg bochten gezien. En dat was na 2 rondes. Ik kan me niet voorstellen wat ik na pakweg 8 rondes zal denken."

Een vroege aanval? Ik moet mijn moment afwachten, wanneer er al hard gekoerst is. Het moet een ingeving van het moment zijn. Is dat nu op 30 kilometer of 3 kilometer voor de finish...

"Dat ik dat goed kan? Ja, maar misschien is het moeilijker omdat de rest dat weet. Ik moet mijn moment afwachten, wanneer er al hard gekoerst is."

Evenepoel heeft een patent op vroege aanvallen. Is dat ook zondag een optie? "Het wordt sowieso moeilijk om vroeg weg te rijden. Iedereen zal dat willen proberen", schat de titelverdediger in.

"Ik zou ook schrik hebben als ik bij een ander land zou rijden"

Evenepoel vindt de afwezigheid van Tom Pidcock nog opvallend ("Je zou hem vooraf al een medaille geven op dit technische parcours") en ziet geen problemen bij de vele Belgische kopmannen.

"Vorig jaar is het met twee kopmannen gelukt. Dat kan hier ook. Als ik geviseerd word, kunnen mijn twee kompanen daarvan profiteren. We willen winnen en het maakt voor mij niet uit hoe we dat doen."

"We hebben gewoon een impressionante ploeg. Wout is altijd enorm sterk, Jasper won zoveel etappes in de Tour. Ook de jongens in dienst zijn heel sterk. Je hebt hier een sterke ploeg nodig, om goed gegroepeerd te blijven onderweg."

"Ik zou ook schrik hebben als ik bij een ander land zou rijden. Als je de Belgen klopt, heb je veel kans om de koers te winnen."