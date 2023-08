Goed nieuws voor Alec Segaert na gestolen rugzak: vanavond kan hij alsnog naar WK vliegen met nieuw paspoort

Alec Segaert heeft vandaag met de handen in het haar gezeten.

Op weg naar de luchthaven, werd zijn rugzak op de trein gestolen. In die rugzak zat zijn paspoort. De Belgische belofte kon zo niet afreizen naar het WK in Glasgow.

Maar de Segaert-clan bleef niet bij de pakken zitten en startte meteen een spoedprocedure op. Met succes. "Rond 17 uur mag Alec zijn nieuw paspoort al ophalen", vertelde zijn vader aan onze redactie.

"En vanavond zou hij alsnog kunnen afreizen", klonk het hoopvol.

Eind goed, al goed voor Segaert (20), die vorig jaar als jonkie zilver op het WK tijdrijden bij de beloften veroverde, het jaar ervoor was hij als junior goed voor WK-brons in Brugge.



De student burgerlijk ingenieur, ondertussen al prof bij Lotto-Dstny, is in topvorm. Op het BK bij de elite pakte hij zilver in de weg- en tijdrit. In Glasgow is hij de topfavoriet voor de beloftetijdrit, maar ook in de wegrit maakt hij kans.



De tijdrit is op woensdag 9 augustus, de wegrit op zaterdag 12 augustus.