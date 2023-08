Topfavorieten bij de profs, maar ook bij de jeugd is België medaillerijp: "Zullen in elke race meedoen"

In de elitecategorie zal België op het WK wielrennen zowel bij de mannen als de vrouwen één of zelfs meerdere topfavorieten afleveren. Serge Pauwels, de rechterhand van bondscoach Sven Vanthourenhout, denkt dat er ook in de jeugdcategorieën enkele blinkende appels uit de kast zullen rollen.

Junioren vrouwen

Wegrit: 5 augustus

Tijdrit: 10 augustus Belgische selectie: Xaydee Van Sinaey (+ tijdrit)

Luca Vierstraete (+ tijdrit)

Fleur Moors

Lore De Schepper

Ella Heremans

Serge Pauwels (assistent-bondscoach): "Een uitgesproken kopvrouw hebben we niet in deze categorie. De wedstrijden bij de meisjes junioren verlopen iets individueler dan in de meeste andere categorieën." "Maar dat wil niet zeggen dat we geen kanshebbers hebben op een topprestatie. Vorig jaar, in Wollongong, hadden we 4 meisjes die in de top 20 zijn geëindigd. Daarbij ook Fleur Moors (toen 12e) en Xaydee Van Sinaey (toen 9e), die er nu ook weer bij zijn." "De tijd dat de Belgische meisjes werden weggereden is dus voorbij. Maar het is in dit veld heel moeilijk om in te schatten hoe de sterk de concurrentie zal zijn. Al moeten we kunnen meedoen voor een ereplaats." "Ook in de tijdrit staan we er goed voor. Xaydee en Luca (Vierstraete) zitten allebei in ons tijdritprogramma. In Borsele, toch een internationale wedstrijd, eindigden ze allebei in de top 12. Top 10 moet in Glasgow het doel zijn."

Xaydee Van Sinaey is een van de Belgische speerpunten bij de junioren.

Beloften vrouwen

Wegrit: 13 augustus Tijdrit: 10 augustus Belgische selectie: Julie De Wilde (+ tijdrit)

Marthe Goossens

Marthe Truyen

Febe Jooris (enkel tijdrit)

Het WK voor beloften bestaat bij de vrouwen nog maar sinds vorig jaar. Het is geen aparte wedstrijd, de winnaar is de renster van 23 jaar of jonger die in de wedstrijd bij de profs het hoogste eindigt. Serge Pauwels: "Dat zorgt voor een wat vreemde situatie. In principe heeft België in de wegrit 3 kandidaten op een medaille, maar met Lotte Kopecky hebben we in diezelfde wedstrijd wel de topfavoriete op de titel bij de profs." "Het is aan bondscoach Ludwig Willems om op voorhand alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is ook niet nodig dat België iedereen in dienst van Kopecky opsoupeert, zeker niet van in het begin." "Lotte kan ook goed haar eigen wedstrijd rijden. Maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat een van de beloften eigen succes boven het hogere doel met Kopecky zet." "Febe Jooris en Julie De Wilde rijden de tijdrit bij de profs, maar omdat ze zo jong zijn dus ook nog bij de beloften. Het zijn allebei twee talenten waar we een grote toekomst in zien en waar we dus hard mee werken."

Julie De Wilde is een van de speerpunten bij de vrouwelijke beloften.

Junioren mannen

Wegrit: 5 augustus

Tijdrit: 11 augustus



Belgische selectie: Sente Sentjens (+ tijdrit)

Steffen De Schuyteneer

Victor Vaneeckhoutte

Lars Vanden Heede

Jarno Widar

Duarte Marivoet (enkel tijdrit)

Serge Pauwels: "Met Sente Sentjens en Steffen De Schuyteneer hebben we 2 snelle jongens in de selectie. Jarno Widar is meer een type-Evenepoel. Hij zal op termijn wellicht uitgroeien tot een klassementsman, maar hij heeft dit seizoen wel eendagskoersen als de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en het BK gewonnen." "Lars Vanden Heede en Victor Vaneeckhoutte zijn twee jongens met een grote motor, die eerder in het eerste deel van de koers hun ding moeten doen. Misschien kunnen ze meegaan in een vlucht? We moeten er vooral voor zorgen dat België niet achter de feiten aan fietst." "Duarte Marivoet eindigde vorig jaar 8e op het WK tijdrijden en de top 7 is er in Glasgow niet meer bij bij de junioren. Maar dat wil niet zeggen dat hij de topkandidaat is voor de titel. Duarte is eerder het ranke type, die goed voor de dag komt op de meer klimmende omlopen. Sente Sentjens is een stevigere kerel, die sterk is in de wat kortere tijdritten. Het zal van de vorm van de dag afhangen wie van de twee het beste presteert."

Wordt Sente Sentjes de Belgische afwerker bij de junioren?

Beloften mannen

Wegrit: 12 augustus

Tijdrit: 8 augustus Belgische selectie: Alec Segaert (+ tijdrit)

Jonathan Vervenne (+ tijdrit)

Gil Gelders

Thibau Nys

Warre Vangheluwe

Serge Pauwels: "Het parcours van het WK is op het lijf geschreven van Thibau Nys. Hij heeft ook zijn zinnen gezet op de wereldtitel, al mag hij allerminst denken dat hij de wereldtitel daar zomaar eventjes kan oprapen, omdat hij eerder al gewonnen heeft bij de profs." "Er staan nog renners aan de start die al adelbrieven bij de profs hebben. Thibau is erbij gebaat dat het een zware wedstrijd wordt, dat de koers hard gemaakt wordt. Daarnaast heeft hij ook nog eens een goeie eindsprint." "Aan de andere kant hebben we met Alec Segaert ook een renner die in supervorm verkeert. Hij won 2 keer zilver op het BK bij de profs en maakte onlangs nog indruk in de Tour Alsace." "Segaert is volgens mij de topfavoriet in de tijdrit bij de beloften, maar hij kan een paar dagen later ook meedoen voor de wegrit. Hij moet het dan meer van de Evenepoel-rol hebben, terwijl Thibau dan de Van Aert-rol kan opnemen." "Met Arnaud De Lie hadden we nog een 3e kanshebber kunnen hebben voor de wereldtitel, maar hij heeft ervoor gekozen om niet te gaan. Jammer, maar het lost ook een probleem op, anders was hij misschien te veel in het vaarwater van Thibau gekomen."