Deen Philipsen is jongste wereldkampioen ooit bij junioren, ambitieuze Belgen missen de slag

clock 17:19 17 uur 19. De Schuyteneer wordt de eerste landgenoot in de uitslag en sleept nog een ereplaats uit de brand. Hij blijft het sprintende peloton voor, al is dat al op 3 minuten van Philipsen. . De Schuyteneer wordt de eerste landgenoot in de uitslag en sleept nog een ereplaats uit de brand. Hij blijft het sprintende peloton voor, al is dat al op 3 minuten van Philipsen.

clock 17:17 17 uur 17. Orn-Kristoff moet de sprint vanop de kop regelen. Fietzke fietst zich nog naar de zilveren medaille door nog over de Noor te springen. . Orn-Kristoff moet de sprint vanop de kop regelen. Fietzke fietst zich nog naar de zilveren medaille door nog over de Noor te springen.

clock 17:16 17 uur 16 match afgelopen end time Oersterke Philipsen is de jongste juniorenwereldkampioen ooit! Na een fenomenale solo komt Philipsen een minuut voor zijn concurrenten over de meet in Glasgow. Wat een prestatie!

clock 17:15 17 uur 15. Philipsen heeft Montrose Street al verteerd en is bezig aan de goed bollende laatste kilometer. De buit is al even binnen. . Philipsen heeft Montrose Street al verteerd en is bezig aan de goed bollende laatste kilometer. De buit is al even binnen.

clock 17:14 Montrose Street. Daar is de laatste keer de korte maar krachtige Montrose Street. Vooral voor Fietzke en Orn-Kristoff kan dit nog belangrijk zijn voor hun podiumplaats. Wie pakt het zilver? . 17 uur 14. hill Montrose Street Daar is de laatste keer de korte maar krachtige Montrose Street. Vooral voor Fietzke en Orn-Kristoff kan dit nog belangrijk zijn voor hun podiumplaats. Wie pakt het zilver?

clock 17:12 17 uur 12. Als eerstejaarsjunior zal Philipsen zich tot wereldkampioen kronen. Een prestatie om U tegen te zeggen, de Deen was buiten categorie vandaag. . Als eerstejaarsjunior zal Philipsen zich tot wereldkampioen kronen. Een prestatie om U tegen te zeggen, de Deen was buiten categorie vandaag.

clock 17:10 17 uur 10. Nog 5 kilometer. Philipsen gaat met een voorsprong van meer dan een minuut binnenkomen op George Square in Glasgow. Een kettingprobleem nekt Sierra op een van de laatste knikjes en ook Storm moet eraf. Fietzke en Orn-Kristoff blijven over, zij zullen op het podium staan met Philipsen. . Nog 5 kilometer Philipsen gaat met een voorsprong van meer dan een minuut binnenkomen op George Square in Glasgow. Een kettingprobleem nekt Sierra op een van de laatste knikjes en ook Storm moet eraf. Fietzke en Orn-Kristoff blijven over, zij zullen op het podium staan met Philipsen.

clock 17:08 17 uur 08.

clock 17:07 17 uur 07. Er gaat nog veel kracht van uit bij Philipsen. . Christophe Vandegoor. Er gaat nog veel kracht van uit bij Philipsen. Christophe Vandegoor

clock 17:06 17 uur 06. Fietzke gaat op zoek naar het zilver en versnelt bij de achtervolgers. Verrassend genoeg kost dat de kop van Nordhagen. . Fietzke gaat op zoek naar het zilver en versnelt bij de achtervolgers. Verrassend genoeg kost dat de kop van Nordhagen.

clock 17:04 17 uur 04. Nog 8 kilometer. Het verschil groeit maar en groeit maar tot al 40 seconden. De sterkste renner is weg, Philipsen wordt juniorenwereldkampioen. . Nog 8 kilometer Het verschil groeit maar en groeit maar tot al 40 seconden. De sterkste renner is weg, Philipsen wordt juniorenwereldkampioen.

clock 17:01 17 uur 01. Philipsen zou met zijn 16 lentes de jongste wereldkampioen bij de junioren ooit worden. Ook Olivier Le Gac flikte dat in 2010, maar hij deed dat een tiental dagen voor zijn 17e verjaardag. Philipsen wordt pas in september 17. . Philipsen zou met zijn 16 lentes de jongste wereldkampioen bij de junioren ooit worden. Ook Olivier Le Gac flikte dat in 2010, maar hij deed dat een tiental dagen voor zijn 17e verjaardag. Philipsen wordt pas in september 17.

clock 17:00 20 seconden. Is de Deense vogel gaan vliegen? Philipsen fietst op een paar kilometer tijd een voorsprong van 20 seconden bij elkaar. . 17 uur . time difference 20 seconden Is de Deense vogel gaan vliegen? Philipsen fietst op een paar kilometer tijd een voorsprong van 20 seconden bij elkaar.

clock 16:58 16 uur 58. Laatste ronde: "Het pokerspel is begonnen". Laatste ronde: "Het pokerspel is begonnen"

clock 16:57 16 uur 57. De Schuyteneer glipt nog mee in een tegenaanval op zoek naar een top 10-notering, al is dat ondertussen al op een minuut van Philipsen. . De Schuyteneer glipt nog mee in een tegenaanval op zoek naar een top 10-notering, al is dat ondertussen al op een minuut van Philipsen.

clock 16:56 16 uur 56. De bel! Daar weerklinkt de bel bij het ingaan van de laatste ronde. Philipsen twijfelt niet en duikt met een voorsprong van 5 seconden de laatste 14 km in. . De bel! Daar weerklinkt de bel bij het ingaan van de laatste ronde. Philipsen twijfelt niet en duikt met een voorsprong van 5 seconden de laatste 14 km in.

clock 16:55 16 uur 55. Fietzke, Sierra, Nordhagen en Orn-Kristoff blijven samen in de achtervolging op Philipsen. Het verschil is nog speelbaar. . Fietzke, Sierra, Nordhagen en Orn-Kristoff blijven samen in de achtervolging op Philipsen. Het verschil is nog speelbaar.

clock 16:55 16 uur 55. Philipsen knalt weg op de voorlaatste keer Montrose Street. Philipsen knalt weg op de voorlaatste keer Montrose Street

clock 16:54 Voorlaatste Montrose Street. Philipsen knalt weg van zijn medevluchters op Montrose Street. Storm en Brennan zijn de eerste renners die definitief lijken te passen. . 16 uur 54. hill Voorlaatste Montrose Street Philipsen knalt weg van zijn medevluchters op Montrose Street. Storm en Brennan zijn de eerste renners die definitief lijken te passen.

clock 16:52 16 uur 52. Nordhagen met de prik. De eerste aanval in de kopgroep komt op naam van topfavoriet Nordhagen. Philipsen reageert alert, ook de rest kan mee op dit vlakke tussenstuk. . Nordhagen met de prik De eerste aanval in de kopgroep komt op naam van topfavoriet Nordhagen. Philipsen reageert alert, ook de rest kan mee op dit vlakke tussenstuk.

clock 16:50 16 uur 50. Een eenzame Poolse tegenaanvaller probeert wat al veel eenlingen gedaan hebben vandaag, namelijk solo tussen kopgroep en peloton uit rijden. Patryk Goszczurny is de naam. . Een eenzame Poolse tegenaanvaller probeert wat al veel eenlingen gedaan hebben vandaag, namelijk solo tussen kopgroep en peloton uit rijden. Patryk Goszczurny is de naam.

clock 16:48 16 uur 48. Nog 20 kilometer. Met nog anderhalve lokale ronde op de teller lijkt het dubbeltje toch weer naar de kant van de aanvallers te vallen. Ze zitten weer met een voorsprong van meer dan een halve minuut. . Nog 20 kilometer Met nog anderhalve lokale ronde op de teller lijkt het dubbeltje toch weer naar de kant van de aanvallers te vallen. Ze zitten weer met een voorsprong van meer dan een halve minuut.

clock 16:47 16 uur 47. Borremans wordt gegrepen, maar het is een Deen die het tempo drukt op kop van het peloton. Geen goed teken voor Sentjens en co. . Borremans wordt gegrepen, maar het is een Deen die het tempo drukt op kop van het peloton. Geen goed teken voor Sentjens en co.

clock 16:43 16 uur 43. Het lijkt toch op niets uit te draaien voor Borremans. Hij valt stil en ziet het peloton weer dichterbij komen. Zij volgen op een halve minuut van de koplopers. . Het lijkt toch op niets uit te draaien voor Borremans. Hij valt stil en ziet het peloton weer dichterbij komen. Zij volgen op een halve minuut van de koplopers.

clock 16:40 16 uur 40. Ik verwacht nog wel iets van Nordhagen vooraan. . Christophe Vandegoor. Ik verwacht nog wel iets van Nordhagen vooraan. Christophe Vandegoor

clock 16:38 16 uur 38. Borremans ziet de koplopers nu voor hem uit rijden, maar een knikje doet pijn aan de benen van de Belgische Fin. 15 seconden scheiden hem nog van de kop van de koers, waar de samenwerking niet meer optimaal lijkt. . Borremans ziet de koplopers nu voor hem uit rijden, maar een knikje doet pijn aan de benen van de Belgische Fin. 15 seconden scheiden hem nog van de kop van de koers, waar de samenwerking niet meer optimaal lijkt.

clock 16:36 16 uur 36. Nog 2 lokale rondes. Nog een kleine 30 kilometer en 2 lokale rondes te gaan. De kopgroep begint er toch aan met een zevental, Storm en Brennan hangen er nog aan. Daar tanken ze even bij en wapenen ze zich voor de finale. Borremans volgt op 20 seconden, het peloton met De Schuyteneer en Sentjens zit 10 seconden daarachter. . Nog 2 lokale rondes Nog een kleine 30 kilometer en 2 lokale rondes te gaan. De kopgroep begint er toch aan met een zevental, Storm en Brennan hangen er nog aan. Daar tanken ze even bij en wapenen ze zich voor de finale. Borremans volgt op 20 seconden, het peloton met De Schuyteneer en Sentjens zit 10 seconden daarachter.

clock 16:35 16 uur 35. Borremans zet alleen de achtervolging in, Fietzke versnelt vooraan op Montrose Street. Borremans zet alleen de achtervolging in, Fietzke versnelt vooraan op Montrose Street

clock 16:33 16 uur 33. Met Kasper Borremans - geen Belg of Nederlander, maar wel een Fin - krijgen we een eenzame achtervolger op de kopgroep. Fietzke doorziet het naderende gevaar en versnelt op Montrose Street, dat lijkt fataal voor Storm. . Met Kasper Borremans - geen Belg of Nederlander, maar wel een Fin - krijgen we een eenzame achtervolger op de kopgroep. Fietzke doorziet het naderende gevaar en versnelt op Montrose Street, dat lijkt fataal voor Storm.

clock 16:31 16 uur 31. Daar zijn ook de Australiërs. Ook down under zijn ze wakker geworden en proberen ze eens iets in het peloton. Daar blijven ze nu weer hangen op 30 seconden van de kop van de koers. . Daar zijn ook de Australiërs Ook down under zijn ze wakker geworden en proberen ze eens iets in het peloton. Daar blijven ze nu weer hangen op 30 seconden van de kop van de koers.

clock 16:29 16 uur 29. Brennan komt weer aansluiten, maar op een volgend knikje zal hij waarschijnlijk weer de tol moeten betalen. Hij draait dan ook niet meer echt mee met zijn medevluchters. . Brennan komt weer aansluiten, maar op een volgend knikje zal hij waarschijnlijk weer de tol moeten betalen. Hij draait dan ook niet meer echt mee met zijn medevluchters.

clock 16:25 16 uur 25. Voor de Brit Brennan lijkt het game over te zijn vooraan. Het zestal dat overblijft loopt weer een beetje uit op het peloton. . Voor de Brit Brennan lijkt het game over te zijn vooraan. Het zestal dat overblijft loopt weer een beetje uit op het peloton.

clock 16:24 16 uur 24. Versnelling in de kopgroep. In de kopgroep voelen ze aan dat het sneller moet om uit de greep van het peloton te blijven. Een van de Denen steekt het vuur aan de lont. . Versnelling in de kopgroep In de kopgroep voelen ze aan dat het sneller moet om uit de greep van het peloton te blijven. Een van de Denen steekt het vuur aan de lont.

clock 16:24 16 uur 24. Toch een versnelling in de kopgroep: "Ah, toch versnelling hier, ze weten dat ze komen". Toch een versnelling in de kopgroep: "Ah, toch versnelling hier, ze weten dat ze komen"

clock 16:21 16 uur 21. Sente Sentjens ziet het graag gebeuren en hoopt weer in koers te komen door het werk van Frankrijk, Slovenië en Polen. Al heeft hij wel nog enkel De Schuyteneer in steun, die al een serieuze inspanning geleverd heeft. . Sente Sentjens ziet het graag gebeuren en hoopt weer in koers te komen door het werk van Frankrijk, Slovenië en Polen. Al heeft hij wel nog enkel De Schuyteneer in steun, die al een serieuze inspanning geleverd heeft.

clock 16:19 16 uur 19. De Fransen en de Polen zien ook dat er weer mogelijkheden liggen en zetten zich in de rij. Van afstopwerk van Denen, Noren of Italianen is al even geen sprake meer. . De Fransen en de Polen zien ook dat er weer mogelijkheden liggen en zetten zich in de rij. Van afstopwerk van Denen, Noren of Italianen is al even geen sprake meer.

clock 16:18 16 uur 18. Ze zijn vooraan een beetje uitgereden. . José De Cauwer. Ze zijn vooraan een beetje uitgereden. José De Cauwer

clock 16:17 16 uur 17. De voorsprong van de 7 koplopers zakt nu toch onder de halve minuut. Zorgen de Slovenen voor een nieuwe wending in deze koers die geen seconde stilvalt? . De voorsprong van de 7 koplopers zakt nu toch onder de halve minuut. Zorgen de Slovenen voor een nieuwe wending in deze koers die geen seconde stilvalt?

clock 16:12 16 uur 12. De Slovenen werken nu ook vol mee in de grote groep, maar veel brengt dat nog niet teweeg. Zij hebben onder meer Erazem Valjavec in de rangen, de zoon van ex-prof Tadej Valjavec. . De Slovenen werken nu ook vol mee in de grote groep, maar veel brengt dat nog niet teweeg. Zij hebben onder meer Erazem Valjavec in de rangen, de zoon van ex-prof Tadej Valjavec.

clock 16:07 45 seconden. Het troept weer samen in het peloton. De Franse impulsen hebben er wel voor gezorgd dat het verschil een beetje is teruggelopen tot 45 seconden. . 16 uur 07. time difference 45 seconden Het troept weer samen in het peloton. De Franse impulsen hebben er wel voor gezorgd dat het verschil een beetje is teruggelopen tot 45 seconden.

clock 16:05 16 uur 05. Nieuwe Franse impuls. Het is aan de kopman zelf nu om het te doen. Matys Grisel dunt het peloton uit, onder meer voor de Deense outsider Frydkjaer gaat het te snel. . Nieuwe Franse impuls Het is aan de kopman zelf nu om het te doen. Matys Grisel dunt het peloton uit, onder meer voor de Deense outsider Frydkjaer gaat het te snel.

clock 16:02 16 uur 02. De tank van de Franse tempobeul van dienst is leeg, waardoor het weer stilvalt in het peloton. De Polen en de Slovenen nemen over, maar ze zullen moeten koersen voor een ereplaats. . De tank van de Franse tempobeul van dienst is leeg, waardoor het weer stilvalt in het peloton. De Polen en de Slovenen nemen over, maar ze zullen moeten koersen voor een ereplaats.

clock 16:00 16 uur . Het beulswerk van de Fransen werpt voorlopig geen vruchten af. De 7 koplopers houden hun voorsprong van een minuut al bij al makkelijk vast. . Het beulswerk van de Fransen werpt voorlopig geen vruchten af. De 7 koplopers houden hun voorsprong van een minuut al bij al makkelijk vast.

clock 15:58 Opgave Ben Wiggins. Ben Wiggins baalt als een stekker, waarschijnlijk door materiaalpech moet ook hij opgeven. Enkele rondes geleden speelden we ook al Markel Beloki kwijt. De twee 'zonen van' zijn dus niet meer in koers. . 15 uur 58. give up Opgave Ben Wiggins Ben Wiggins baalt als een stekker, waarschijnlijk door materiaalpech moet ook hij opgeven. Enkele rondes geleden speelden we ook al Markel Beloki kwijt. De twee 'zonen van' zijn dus niet meer in koers.

clock 15:57 15 uur 57. De Schuyteneer kijkt achterom, hij wordt gegrepen door het peloton

clock 15:56 15 uur 56. De wegen drogen steeds meer op, wat toch voor iets minder hectiek zorgt in de bochten dan in de beginfase van de koers. Ondertussen wordt De Schuyteneer gegrepen, de Fransen en de Spanjaarden leiden de achtervolging. . De wegen drogen steeds meer op, wat toch voor iets minder hectiek zorgt in de bochten dan in de beginfase van de koers. Ondertussen wordt De Schuyteneer gegrepen, de Fransen en de Spanjaarden leiden de achtervolging.

clock 15:55 15 uur 55. Ik zou het WK-parcours toch meer rechttoe rechtaan gemaakt hebben. De helft van de bochten was genoeg geweest. . José De Cauwer. Ik zou het WK-parcours toch meer rechttoe rechtaan gemaakt hebben. De helft van de bochten was genoeg geweest. José De Cauwer

clock 15:52 15 uur 52. 5e passage aan de aankomstlijn. Nog 4 lokale rondes staan op het menu voor de junioren. Met een comfortabele voorsprong van meer dan 50 seconden op De Schuyteneer beginnen ze eraan. Het peloton volgt al op ruim een minuut. . 5e passage aan de aankomstlijn Nog 4 lokale rondes staan op het menu voor de junioren. Met een comfortabele voorsprong van meer dan 50 seconden op De Schuyteneer beginnen ze eraan. Het peloton volgt al op ruim een minuut.

clock 15:45 15 uur 45. De 7 koplopers. Een van deze renners zal zich waarschijnlijk tot wereldkampioen kronen: Paul Fietzke (Duitsland) Juan David Sierra (Italië) Felix Orn-Kristoff & Jorgen Nordhagen (Noorwegen) Albert Philipsen & Theodor Storm (Denemarken) Matthew Brennan (Groot-Brittannië) Zij rijden 45 seconden voor De Schuyteneer uit en 55 voor het peloton. . De 7 koplopers Een van deze renners zal zich waarschijnlijk tot wereldkampioen kronen: Paul Fietzke (Duitsland) Juan David Sierra (Italië) Felix Orn-Kristoff & Jorgen Nordhagen (Noorwegen) Albert Philipsen & Theodor Storm (Denemarken) Matthew Brennan (Groot-Brittannië) Zij rijden 45 seconden voor De Schuyteneer uit en 55 voor het peloton.

clock 15:43 15 uur 43. Halfweg koers. Na 4,5 lokale rondes in Glasgow zijn de junioren mannen halverwege hun WK op de weg. En we lijken nu al zeker te zijn dat de winnaar vooraan zit. De enige grote ploegen die de slag gemist hebben, zijn Frankrijk en België. Enkel de Fransen zullen het verschil niet teniet kunnen doen, terwijl de Belgen nog maar met 2 in koers zijn. . Halfweg koers Na 4,5 lokale rondes in Glasgow zijn de junioren mannen halverwege hun WK op de weg. En we lijken nu al zeker te zijn dat de winnaar vooraan zit. De enige grote ploegen die de slag gemist hebben, zijn Frankrijk en België. Enkel de Fransen zullen het verschil niet teniet kunnen doen, terwijl de Belgen nog maar met 2 in koers zijn.

clock 15:40 15 uur 40. Het lijkt toch niet te gaan lukken voor onze landgenoot. Hij valt terug tot 30 seconden achterstand, alleen lijkt dit een onmogelijke missie. . Het lijkt toch niet te gaan lukken voor onze landgenoot. Hij valt terug tot 30 seconden achterstand, alleen lijkt dit een onmogelijke missie.

clock 15:35 20 seconden. De Schuyteneer komt op 20 seconden van de kopgroep van 7. Het peloton volgt een tiental tellen later. . 15 uur 35. time difference 20 seconden De Schuyteneer komt op 20 seconden van de kopgroep van 7. Het peloton volgt een tiental tellen later.

clock 15:34 15 uur 34. We zijn eigenlijk nog maar met 2 Belgen in koers met De Schuyteneer en Sentjens. . Christophe Vandegoor. We zijn eigenlijk nog maar met 2 Belgen in koers met De Schuyteneer en Sentjens. Christophe Vandegoor

clock 15:33 15 uur 33. De Schuyteneer demarreert op Montrose Street: "Zou superstraf zijn om dat gaatje alleen dicht te rijden". De Schuyteneer demarreert op Montrose Street: "Zou superstraf zijn om dat gaatje alleen dicht te rijden"

clock 15:32 15 uur 32. De Noren en de Britten in het peloton maken jacht op De Schuyteneer. Zij willen de Belg niet te veel ruimte geven en beschermen de vlucht van hun landgenoten vooraan. . De Noren en de Britten in het peloton maken jacht op De Schuyteneer. Zij willen de Belg niet te veel ruimte geven en beschermen de vlucht van hun landgenoten vooraan.

clock 15:31 Montrose Street (4). Op de 4e keer Montrose Street verdappert De Schuyteneer en gaat hij solo op zoek naar de kop van de koers. Een gat van 30 seconden dicht knallen zal alleen quasi onmogelijk zijn. . 15 uur 31. hill Montrose Street (4) Op de 4e keer Montrose Street verdappert De Schuyteneer en gaat hij solo op zoek naar de kop van de koers. Een gat van 30 seconden dicht knallen zal alleen quasi onmogelijk zijn.

clock 15:29 Nog maar eens een valpartij. Deze keer is het een van de Franse werkmieren die onderuit schuift. Zij hebben de slag gemist en werken op kop in het peloton, maar Sparfel doet dat iets te enthousiast. Hij kan wel snel weer vertrekken. . 15 uur 29. fall Nog maar eens een valpartij Deze keer is het een van de Franse werkmieren die onderuit schuift. Zij hebben de slag gemist en werken op kop in het peloton, maar Sparfel doet dat iets te enthousiast. Hij kan wel snel weer vertrekken.

clock 15:26 15 uur 26. We zien met De Schuyteneer nu toch eens een Belg die de neus aan het venster steekt. Hij reageert op een tegenaanval in het peloton, al is dat al op 40 seconden van de koplopers. . We zien met De Schuyteneer nu toch eens een Belg die de neus aan het venster steekt. Hij reageert op een tegenaanval in het peloton, al is dat al op 40 seconden van de koplopers.

clock 15:24 15 uur 24. De Belgen zitten in de hoek waar de klappen vallen. . José De Cauwer. De Belgen zitten in de hoek waar de klappen vallen. José De Cauwer

clock 15:23 15 uur 23. Lars Vanden Heede zal ook niet meer terugkeren in de spits van de koers. Hij moet het peloton laten rijden en wordt voorbijgesneld door Chamberlain, de Australische favoriet die ook al met een schakelprobleem te maken kreeg. . Lars Vanden Heede zal ook niet meer terugkeren in de spits van de koers. Hij moet het peloton laten rijden en wordt voorbijgesneld door Chamberlain, de Australische favoriet die ook al met een schakelprobleem te maken kreeg.

clock 15:22 15 uur 22. Samensmelting groep 1 en 2. Met Sierra en Brennan hebben nu ook de Italianen en de Britten een renner vooraan. Storm vervolledigt het Deense tweetal vooraan met ook nog Philipsen. De Noren zijn eveneens met 2 met Orn-Kristoff en Nordhagen. De Duitser Fietzke maakt het zevental compleet. . Samensmelting groep 1 en 2 Met Sierra en Brennan hebben nu ook de Italianen en de Britten een renner vooraan. Storm vervolledigt het Deense tweetal vooraan met ook nog Philipsen. De Noren zijn eveneens met 2 met Orn-Kristoff en Nordhagen. De Duitser Fietzke maakt het zevental compleet.

clock 15:20 15 uur 20. Ook Sentjens heeft een mechanisch probleem en wenkt de volgwagen. Hij neemt zelf het heft in handen en schroeft tijdens het fietsen aan zijn eigen voorwiel. Een kunststukje op de fiets. . Ook Sentjens heeft een mechanisch probleem en wenkt de volgwagen. Hij neemt zelf het heft in handen en schroeft tijdens het fietsen aan zijn eigen voorwiel. Een kunststukje op de fiets.

clock 15:19 15 uur 19. Jarno Widar moet opgeven: “Die jongen moet onwaarschijnlijk ontgoocheld zijn”. Jarno Widar moet opgeven: “Die jongen moet onwaarschijnlijk ontgoocheld zijn”

clock 15:18 15 uur 18. De situatie: 4 koplopers met Orn-Kristoff, Nordhagen, Fietzke en Philipsen +15" 3 achtervolgers met Sierra, Storm en Brennan +40" peloton met de andere favorieten . De situatie: 4 koplopers met Orn-Kristoff, Nordhagen, Fietzke en Philipsen +15" 3 achtervolgers met Sierra, Storm en Brennan +40" peloton met de andere favorieten

clock 15:16 15 uur 16. Waar zitten de andere Belgen? . Snelle mannen Sentjens en De Schuyteneer zitten nog goed en wel in het peloton, terwijl dienende renners Vaneeckhoutte en Vanden Heede daarnet op een gaatje zaten bij het ingaan van ronde 4. Het is voorlopig achter de feiten aan hollen voor de Belgen, mede door pech voor Widar natuurlijk. . Waar zitten de andere Belgen? Snelle mannen Sentjens en De Schuyteneer zitten nog goed en wel in het peloton, terwijl dienende renners Vaneeckhoutte en Vanden Heede daarnet op een gaatje zaten bij het ingaan van ronde 4. Het is voorlopig achter de feiten aan hollen voor de Belgen, mede door pech voor Widar natuurlijk.

clock 15:13 Widar stapt uit de koers. Een mechanisch probleem heeft de wereldtitelambities van Jarno Widar genekt. Een van de Belgische kopmannen is uit de koers moeten stappen. Hij stond voor een onmogelijke inhaaljacht. . 15 uur 13. give up Widar stapt uit de koers Een mechanisch probleem heeft de wereldtitelambities van Jarno Widar genekt. Een van de Belgische kopmannen is uit de koers moeten stappen. Hij stond voor een onmogelijke inhaaljacht.

clock 15:12 15 uur 12. Duitser Fietzke in de kopgroep: “Hoeveel woordspelingen ga je kunnen gebruiken? Veel, heel veel”. Duitser Fietzke in de kopgroep: “Hoeveel woordspelingen ga je kunnen gebruiken? Veel, heel veel”

clock 15:11 15 uur 11. Het wordt tijd voor de Belgen om zich te tonen. José De Cauwer. Het wordt tijd voor de Belgen om zich te tonen. José De Cauwer

clock 15:10 15 uur 10. Dat viertal rijdt een dikke 20 seconden voor het peloton uit, met daartussen nog 3 tegenaanvallers. . Dat viertal rijdt een dikke 20 seconden voor het peloton uit, met daartussen nog 3 tegenaanvallers.

clock 15:10 15 uur 10. Topfavoriet Nordhagen al vooraan. Orn-Kristoff heeft zelfs het gezelschap gekregen van zijn kopman en dat met nog 6 rondes te gaan. Nordhagen is de tweede Noor vooraan, ook de Duitser Paul Fietzke en de Deen Albert Philipsen zijn mee. . Topfavoriet Nordhagen al vooraan Orn-Kristoff heeft zelfs het gezelschap gekregen van zijn kopman en dat met nog 6 rondes te gaan. Nordhagen is de tweede Noor vooraan, ook de Duitser Paul Fietzke en de Deen Albert Philipsen zijn mee.

clock 15:08 15 uur 08. Widar nog steeds niet terug in het peloton. Na zijn mechanisch euvel in het begin van de koers is Jarno Widar nog steeds niet teruggekeerd in het peloton. De koers valt geen moment stil, dat maakt terugkeren lastig tot misschien zelfs onmogelijk. . Widar nog steeds niet terug in het peloton Na zijn mechanisch euvel in het begin van de koers is Jarno Widar nog steeds niet teruggekeerd in het peloton. De koers valt geen moment stil, dat maakt terugkeren lastig tot misschien zelfs onmogelijk.

clock 15:06 Nog meer averij in het peloton. Een vijftal renners gaat opnieuw tegen de grond op de gladde Schotse wegen. Ondertussen heeft Orn-Kristoff het gezelschap gekregen van meer aanvalsgezinden. . 15 uur 06. fall Nog meer averij in het peloton Een vijftal renners gaat opnieuw tegen de grond op de gladde Schotse wegen. Ondertussen heeft Orn-Kristoff het gezelschap gekregen van meer aanvalsgezinden.

clock 15:04 15 uur 04. Livestream. Vanaf nu kunt u de hele wegrit bij de junioren mannen volgen via de livestream op deze pagina of op VRT 1. Veel kijkplezier! . Livestream Vanaf nu kunt u de hele wegrit bij de junioren mannen volgen via de livestream op deze pagina of op VRT 1. Veel kijkplezier!

clock 14:59 14 uur 59. De tegenaanval van de Deen en zijn gezanten is ondertussen teniet gedaan. Orn-Kristoff blijft de eenzame leider. . De tegenaanval van de Deen en zijn gezanten is ondertussen teniet gedaan. Orn-Kristoff blijft de eenzame leider.

clock 14:56 Stevige val in het peloton. De Duitser Bruno Kessler is een van de slachtoffers, hij tast naar het hoofd. Ook de Nederlander Thom van der Werff lag erbij. . 14 uur 56. fall Stevige val in het peloton De Duitser Bruno Kessler is een van de slachtoffers, hij tast naar het hoofd. Ook de Nederlander Thom van der Werff lag erbij.

clock 14:55 14 uur 55. De Denen willen de Noren niet te veel ruimte geven en lanceren een tegenaanvaller. Een drietal glipt mee, met onder meer nog een Noor. . De Denen willen de Noren niet te veel ruimte geven en lanceren een tegenaanvaller. Een drietal glipt mee, met onder meer nog een Noor.

clock 14:51 14 uur 51. Orn-Kristoff is de Noor die een vijftiental seconden voor het langgerekte peloton over de streep komt na ronde 2. Zij hebben met Jorgen Nordhagen misschien wel de topfavoriet in de rangen voor vandaag. . Orn-Kristoff is de Noor die een vijftiental seconden voor het langgerekte peloton over de streep komt na ronde 2. Zij hebben met Jorgen Nordhagen misschien wel de topfavoriet in de rangen voor vandaag.

clock 14:47 14 uur 47. Het gaat van versnelling naar versnelling, van knikje naar knikje en van bocht naar bocht. Geen moment valt het stil in het peloton. Een van de Noren is de volgende die het probeert en hij slaat wel een gat van enkele seconden. . Het gaat van versnelling naar versnelling, van knikje naar knikje en van bocht naar bocht. Geen moment valt het stil in het peloton. Een van de Noren is de volgende die het probeert en hij slaat wel een gat van enkele seconden.

clock 14:43 Tijssen gegrepen na mechanisch euvel. Halverwege een klimmetje moet Tijssen plots voet aan grond zetten na een kettingprobleem. Dat kost hem zijn koppositie in de koers, het peloton overrulet de Nederlander. . 14 uur 43. mechanical breakdown Tijssen gegrepen na mechanisch euvel Halverwege een klimmetje moet Tijssen plots voet aan grond zetten na een kettingprobleem. Dat kost hem zijn koppositie in de koers, het peloton overrulet de Nederlander.

clock 14:39 14 uur 39. Het Spaanse liedje is al uitgezongen op een volgend knikje. Het is Ben Wiggins, zoon van, die Markel Beloki, ook zoon van, tot de orde riep. . Het Spaanse liedje is al uitgezongen op een volgend knikje. Het is Ben Wiggins, zoon van, die Markel Beloki, ook zoon van, tot de orde riep.

clock 14:37 14 uur 37. Daar is het antwoord al. Een van de 4 Spanjaarden probeert naar Tijssen toe te springen. . Daar is het antwoord al. Een van de 4 Spanjaarden probeert naar Tijssen toe te springen.

clock 14:34 15 seconden. Tijssen blijft nog even voor het peloton uit spartelen en behoudt een voorsprong van 15 tellen. Wie waagt de sprong naar voren? . 14 uur 34. time difference 15 seconden Tijssen blijft nog even voor het peloton uit spartelen en behoudt een voorsprong van 15 tellen. Wie waagt de sprong naar voren?

clock 14:32 Probleem voor Jarno Widar. Jarno Widar, een van de Belgische kopmannen voor vandaag, staat heel erg lang stil met een probleem aan de fiets. In het peloton zitten ze niet stil, Widar moet aan een achtervolging beginnen. . 14 uur 32. mechanical breakdown Probleem voor Jarno Widar Jarno Widar, een van de Belgische kopmannen voor vandaag, staat heel erg lang stil met een probleem aan de fiets. In het peloton zitten ze niet stil, Widar moet aan een achtervolging beginnen.

clock 14:29 14 uur 29. Het peloton komt een eerste keer over de finishlijn met een lang lint achteraan. De gemiddelde snelheid na ronde 1 gaat richting de 41 km/u. En dat over grotendeels golvende wegen. . Het peloton komt een eerste keer over de finishlijn met een lang lint achteraan. De gemiddelde snelheid na ronde 1 gaat richting de 41 km/u. En dat over grotendeels golvende wegen.

clock 14:27 14 uur 27. Op de eerste van 9 keer Montrose Street wordt Tijssen al bijna weer bij de lurven gevat. De Belgen zitten goed vooraan. . Op de eerste van 9 keer Montrose Street wordt Tijssen al bijna weer bij de lurven gevat. De Belgen zitten goed vooraan.

clock 14:27 Zwitser tegen de dranghekken. De glibberige wegen eisen al een slachtoffer. De Zwitser Barhoumi blijft verslagen zitten tegen de dranghekken en verbijt de pijn. Zijn WK zit erop. . 14 uur 27. fall Zwitser tegen de dranghekken De glibberige wegen eisen al een slachtoffer. De Zwitser Barhoumi blijft verslagen zitten tegen de dranghekken en verbijt de pijn. Zijn WK zit erop.

clock 14:25 14 uur 25. Bij de Nederlanders trekken ze de kaart van de aanval al in ronde 1. Viego Tijssen slaat in zijn eentje een kloofje richting het peloton. . Bij de Nederlanders trekken ze de kaart van de aanval al in ronde 1. Viego Tijssen slaat in zijn eentje een kloofje richting het peloton.

clock 14:23 14 uur 23. Live beelden vanaf 15 u. Over 40 minuten hoeft u geen trap meer te missen van de WK-wegrit bij de junioren mannen. Via de livestream op deze pagina, VRT 1 of VRT MAX kan u de koers vanaf 15 uur live volgen. . Live beelden vanaf 15 u Over 40 minuten hoeft u geen trap meer te missen van de WK-wegrit bij de junioren mannen. Via de livestream op deze pagina, VRT 1 of VRT MAX kan u de koers vanaf 15 uur live volgen.

clock 14:16 14 uur 16. We zien voorlopig hetzelfde beeld als bij de junioren vrouwen van bij de start. Een verschroeiende start moet voor een uitgedund peloton zorgen na de eerste ronde. Aanvallen zien we niet onder dit helse tempo, het is een afvallingskoers waarbij de deur achteraan open staat. . We zien voorlopig hetzelfde beeld als bij de junioren vrouwen van bij de start. Een verschroeiende start moet voor een uitgedund peloton zorgen na de eerste ronde. Aanvallen zien we niet onder dit helse tempo, het is een afvallingskoers waarbij de deur achteraan open staat.

clock 14:14 14 uur 14. Achteraan krijgen onder andere een Zimbabwaan en een Uruguayaan het al lastig. Voor hen wordt het moeilijk om de finish te halen over nog meer dan 120 kilometer. . Achteraan krijgen onder andere een Zimbabwaan en een Uruguayaan het al lastig. Voor hen wordt het moeilijk om de finish te halen over nog meer dan 120 kilometer.

clock 14:11 14 uur 11. Op een eerste klimmetje wordt de gang er meteen goed in gehouden. Het zijn de Nederlanders die met de voltallige ploeg op de eerste rij zitten. . Op een eerste klimmetje wordt de gang er meteen goed in gehouden. Het zijn de Nederlanders die met de voltallige ploeg op de eerste rij zitten.

clock 14:09 14 uur 09 match begonnen start time Officiële start Na een geneutraliseerde kilometer, waar het onmogelijk was om op te schuiven over de smalle wegen, beginnen de junioren nu ook officieel aan hun WK.

clock 14:04 Andrew August start niet. De renners trekken zich op gang voor de start van het 2e WK op de weg van de dag. Dat doen ze zonder Andrew August, de Amerikaanse schaduwfavoriet gaat niet van start door ziekte. . 14 uur 04. give up Andrew August start niet De renners trekken zich op gang voor de start van het 2e WK op de weg van de dag. Dat doen ze zonder Andrew August, de Amerikaanse schaduwfavoriet gaat niet van start door ziekte.

clock 14:03 Natte Schotse wegen. Het is uiteraard geen verrassing dat het regent in Schotland, alleen komt die wel erg ongelegen voor de junioren. Tegen het einde van de koers bij de vrouwen begon het al stevig te regenen. Zo zullen de junioren mannen waarschijnlijk heel de wedstrijd over natte wegen moeten afwerken. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen op deze bochtige omloop, zeker met een heel peloton erover. . 14 uur 03. rain Natte Schotse wegen Het is uiteraard geen verrassing dat het regent in Schotland, alleen komt die wel erg ongelegen voor de junioren. Tegen het einde van de koers bij de vrouwen begon het al stevig te regenen. Zo zullen de junioren mannen waarschijnlijk heel de wedstrijd over natte wegen moeten afwerken. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen op deze bochtige omloop, zeker met een heel peloton erover.

clock 14:00 14 uur .

clock 13:58 13 uur 58. De renners staan stilaan allemaal klaar aan de start op George Square in Glasgow. Over enkele minuten is het zover en beginnen de junioren mannen aan hun WK. De grootste afwezigen bij de sterke blokken van 5 zijn trouwens toch traditionele wielerlanden als Spanje, Zwitserland en Australië. Zij moeten het met 4 renners doen bij de junioren. Opvallend is trouwens de aanwezigheid van maar liefst 5 Algerijnen aan de start. Bij de elite mannen moeten ze het met slechts 2 stuks zien te rooien. . De renners staan stilaan allemaal klaar aan de start op George Square in Glasgow. Over enkele minuten is het zover en beginnen de junioren mannen aan hun WK. De grootste afwezigen bij de sterke blokken van 5 zijn trouwens toch traditionele wielerlanden als Spanje, Zwitserland en Australië. Zij moeten het met 4 renners doen bij de junioren. Opvallend is trouwens de aanwezigheid van maar liefst 5 Algerijnen aan de start. Bij de elite mannen moeten ze het met slechts 2 stuks zien te rooien.

clock 13:52 13 uur 52. Nog meer kapers op de kust. De Duitsers zullen hun juniorentitel hopen te verlengen, al hebben ze niet de topfavoriet in de rangen zoals vorig jaar. Het zal van hun sterke vijftal in de breedte moeten komen. Bij de thuisploeg is Ben Wiggins de meest in het oog springende naam, uiteraard de zoon van Bradley Wiggins. Met Tomos Pattinson hebben de Britten ook nog de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de junioren in de rangen. Tot slot is ook Erazem Valjavec het vermelden waard, al is het maar omdat ook hij de zoon is van een bekende ex-prof, namelijk de Sloveen Tadej Valjavec. Zijn zoon Erazem was de voorbije maand goed op dreef op Belgische bodem. . Nog meer kapers op de kust De Duitsers zullen hun juniorentitel hopen te verlengen, al hebben ze niet de topfavoriet in de rangen zoals vorig jaar. Het zal van hun sterke vijftal in de breedte moeten komen. Bij de thuisploeg is Ben Wiggins de meest in het oog springende naam, uiteraard de zoon van Bradley Wiggins. Met Tomos Pattinson hebben de Britten ook nog de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de junioren in de rangen. Tot slot is ook Erazem Valjavec het vermelden waard, al is het maar omdat ook hij de zoon is van een bekende ex-prof, namelijk de Sloveen Tadej Valjavec. Zijn zoon Erazem was de voorbije maand goed op dreef op Belgische bodem.

clock 13:50 13 uur 50. Wie moeten de Belgen in de gaten houden? . De Belgen pakken dus uit met de sterke drietand Sentjens, De Schuyteneer en Widar bij de junioren. 2 snelle mannen en een solist, een voorbode voor de drietand van bij de mannen elite? Bij de junioren oogt vooral het blok van de Fransen indrukwekkend met goudhaantje Paul Seixas (amper 16 jaar jong) en Matys Grisel (winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren). Vanuit Deense hoek is het opletten voor de sterke beren Theodor Storm en Patrick Boje Frydkjaer. Ook de Noor Jorgen Nordhagen, eindwinnaar van de gerenommeerde Vredeskoers, is een gevaarlijke klant. Andrew August, de nummer 2 uit de Vredeskoers, is de vooruitgeschoven pion bij de Amerikanen. Voor eigen volk eindigde Oscar Chamberlain vorig jaar 19e op het WK bij de junioren, maar de Australiër heeft dit seizoen ferme stappen gezet. . Wie moeten de Belgen in de gaten houden? De Belgen pakken dus uit met de sterke drietand Sentjens, De Schuyteneer en Widar bij de junioren. 2 snelle mannen en een solist, een voorbode voor de drietand van bij de mannen elite? Bij de junioren oogt vooral het blok van de Fransen indrukwekkend met goudhaantje Paul Seixas (amper 16 jaar jong) en Matys Grisel (winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren). Vanuit Deense hoek is het opletten voor de sterke beren Theodor Storm en Patrick Boje Frydkjaer. Ook de Noor Jorgen Nordhagen, eindwinnaar van de gerenommeerde Vredeskoers, is een gevaarlijke klant. Andrew August, de nummer 2 uit de Vredeskoers, is de vooruitgeschoven pion bij de Amerikanen. Voor eigen volk eindigde Oscar Chamberlain vorig jaar 19e op het WK bij de junioren, maar de Australiër heeft dit seizoen ferme stappen gezet.

clock 13:46 13 uur 46. WK wielrennen Sterke Van Mechelen sprint naar brons, Herzog maakt favorietenrol waar na fantastisch junioren-WK

clock 13:45 13 uur 45. Zo was het vorig jaar. De Duitser Emil Herzog en de Portugees Antonio Morgado maakten er een koers van om duimen en vingers bij af te likken. In een prangende sprint met 2 haalde Herzog het net voor zijn compagnon, een kleine minuut daarachter werd Vlad Van Mechelen knap 3e. Dat trio maakte dit seizoen de overstap naar de beloften, het is dus tijd voor een logische wissel van de wacht. Krijgen we opnieuw een spektakelstuk te zien waarin de koers geen seconde stil valt? Het is heel goed mogelijk van wel. . Zo was het vorig jaar De Duitser Emil Herzog en de Portugees Antonio Morgado maakten er een koers van om duimen en vingers bij af te likken. In een prangende sprint met 2 haalde Herzog het net voor zijn compagnon, een kleine minuut daarachter werd Vlad Van Mechelen knap 3e. Dat trio maakte dit seizoen de overstap naar de beloften, het is dus tijd voor een logische wissel van de wacht. Krijgen we opnieuw een spektakelstuk te zien waarin de koers geen seconde stil valt? Het is heel goed mogelijk van wel.

clock 13:44 13 uur 44. De landen in de top 10 van de UCI-landenrangschikking mogen 5 renners aan de start brengen hier. Voor de landen van plaats 11 tot 15 komt het op 4 renners, die van 16 tot 25 op 3. Alle andere landen starten met maximaal 2 renners. Ook de Belgen starten met 5, met snelle mannen Steffen De Schuyteneer en Sente Sentjens, aanvaller Jarno Widar en grote motoren Lars Vanden Heede en Victor Vaneeckhoutte. . De landen in de top 10 van de UCI-landenrangschikking mogen 5 renners aan de start brengen hier. Voor de landen van plaats 11 tot 15 komt het op 4 renners, die van 16 tot 25 op 3. Alle andere landen starten met maximaal 2 renners. Ook de Belgen starten met 5, met snelle mannen Steffen De Schuyteneer en Sente Sentjens, aanvaller Jarno Widar en grote motoren Lars Vanden Heede en Victor Vaneeckhoutte.

clock 13:35 13 uur 35. 9 lokale rondes. Net als de junioren vrouwen doen ook de mannen in die categorie het enkel met lokale rondes in Glasgow. Zij krijgen er maar liefst 9 voorgeschoteld, goed voor in totaal 127,2 km. Daarop krijgen ze 1.865 hoogtemeters voorgeschoteld over de voortdurend golvende wegen in de Schotse grootstad. Stevige kost, zoals we al zagen bij de vrouwen. . 9 lokale rondes Net als de junioren vrouwen doen ook de mannen in die categorie het enkel met lokale rondes in Glasgow. Zij krijgen er maar liefst 9 voorgeschoteld, goed voor in totaal 127,2 km. Daarop krijgen ze 1.865 hoogtemeters voorgeschoteld over de voortdurend golvende wegen in de Schotse grootstad. Stevige kost, zoals we al zagen bij de vrouwen.

clock 05-08-2023 05-08-2023.