Zieke Chloé Dygert stuurt topfavorietes met de staart tussen de benen terug naar af

Na haar tweede plaats in de tijdrit van de Tour, werd Demi Vollering in haar eerste WK tijdrijden meteen tot topfavoriete gebombardeerd. De Nederlandse haalde uiteindelijk het podium niet.

"Het was een heel zware race", opende ze bij NOS. "In het begin dacht ik dat ik oké was, maar ik viel stil. Ik had het gewoon niet vandaag. Het was echt afzien."

Op de slotklim maakte Vollering nog wel indruk, maar het volstond niet voor een medaille. "Hopelijk is dit een goede prikkel voor zondag", zegt ze nog. "Ik voelde me afgelopen dagen wel oké, maar vanmorgen stond ik op met lichte hoofdpijn, maar toch was ik niet goed genoeg vandaag."