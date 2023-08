Chloé Dygert bevrijdt zichzelf ondanks een infectie: "Ik heb 4 dagen zitten bidden"

Het waren profetische woorden: niemand kon Dygert nog van het eerste schavotje duwen. "Dit is heel speciaal. Niet alleen voor mij, ook voor mijn team en mijn familie. Dit betekent veel voor ons. Ik ben zo dankbaar", waren haar eerste woorden.

"De conditie is redelijk, maar het zijn niet de ideale omstandigheden. Maar het was de moeite waard om te proberen. Ze is geen gewone, hé. Dit is haar specialiteit. Ze kan afzien en dat heeft ze gedaan."

"Ze heeft 2 dagen in bed gelegen met een luchtwegeninfectie. Vanochtend heeft ze beslist om te starten na een halfuurtje op de rollen", vertelde partner Axel Merckx nadat de Amerikaanse haar tijdrit had gereden en de beste tijd had geklokt.

De dag begon onheilspellend. Chloe Dygert had afgelopen weekend nog goud gewonnen op de individuele achtervolging op de piste, maar ze werd er ziekjes.

Als we dit WK gisteren gereden zouden hebben, dan zou ik hier niet hebben kunnen deelnemen. Ik heb 4 dagen zitten bidden dat ik oké zou zijn.

In 2019 werd Dygert de jongste wereldkampioene tijdrijden in Yorkshire. Ze leek gelanceerd voor een carrière om u tegen te zeggen, maar een jaar later sloeg het noodlot toe.

Tijdens de tijdrit in Imola in 2020 maakte ze een horrorcrash mee. Dygert stond voor een ellenlange revalidatie met heel veel tegenslagen. Nu heeft ze haar zoete weerwraak.

"Ik ben nog geen 100 procent, maar ik wilde alles geven en dat was net voldoende. Ik had moeite met mijn ademhaling en de vermoeidheid sloeg toe. Ik heb geluk gehad dat het voldoende was."

"Het zijn lange jaren geweest", zei ze nog. "Het is ongelofelijk dat ik deze trui mag dragen. Begin dit jaar was ik zelfs niet zeker of ik ooit nog zou kunnen koersen."

"Het was geweldig om Axel in de volgwagen achter mij te hebben", gaf ze nog bij onze reporter aan. "Ik ben kieskeurig over wie in mijn oortje mag praten, maar hij deed het prima."

Dygert bleef kuchen tijdens het interview. "Of ik zondag de wegrit rijd? Als ik gezond ben, dan sta ik aan de start. Anders niet. Deze tijdrit was mijn grote doel."