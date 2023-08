BEKIJK: Topfavoriete Marlen Reusser is helemaal uitgeteld: Zwitserse stapt af en blijft in het gras zitten

Voor Marlen Reusser, de gedoodverfde favoriete, is het WK tijdrijden uitgedraaid op een geweldige ontgoocheling. De Zwitserse, dinsdag nog gevallen in de gemengde aflossing, zat bij het eerste tussenpunt al op ruime afstand van stoomtrein Chloé Dygert en gaf er volledig ontmoedigd de brui aan. Ze stapte af en plantte zich neer in de graskant.