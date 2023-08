Julie De Wilde pakt brons in WK-tijdrit bij de beloften: "Wil me hier meer op toeleggen"

Ook Febe Jooris deed op haar 18e een gooi naar een podiumplaats bij de beloften. Hoe verliep haar eerste WK op het hoogste niveau? "Niet zoals ik gehoopt had", was haar eerlijke antwoord.

"Het zal een leerschool zijn en die heb ik nu ook gehad. De afstand en de af en toe lange rechte stukken maakten het heel moeilijk en in het bochtige gedeelte vond ik moeilijk mijn ritme. Ik had ook niet de moed om bij te duwen in de afdalingen."

"Het is een prachtig parcours, maar er zullen er veel afgezien hebben. Ik heb me goed genoeg voorbereid, helaas loont het niet. Hopelijk pluk ik hier nog de vruchten van later."

Is het brons van Julie De Wilde een pleister op de wonde? "Ja, tuurlijk. Ik ben heel blij voor haar. Het is een aparte titel omdat er niet heel veel beloften zijn. Julie komt ook net uit de Tour en daar houdt ze ook goede benen aan over. Het is super dat ze zo goed gepresteerd heeft."