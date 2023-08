Verken het parcours van de WK-tijdrit (met Filippo Ganna als onverwachte derny)

Voor de tijdritten verhuist het peloton naar Stirling. De afstanden verschillen volgens de categorie. De mannelijke profs rijden vrijdagnamiddag 47,8 kilometer over een golvend traject met een pittige uitsmijter bij het kasteel van Stirling.

Deel 1: "Iets voor de mannen die hard kunnen duwen"

Bert De Backer: "Tot aan het eerste tussenpunt is dit een hele mooie tijdrit. Het is 7 kilometer rechtdoor, maar niet saai. Het is geen kaarsrechte lijn."

"Op verschillende delen ligt er vers asfalt en die stukken bollen goed. Er stond tijdens onze verkenning wel een stevige westenwind, heel veel in het nadeel dus."

"Dit is wel een stuk voor de tijdrijders, voor de mannen die heel hard kunnen duwen."