Remco Evenepoel schrijft geschiedenis als eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden

Eindelijk! Het volgende vinkje is gezet: Remco Evenepoel (23) is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. In Stirling deelde onze landgenoot zijn tijdrit perfect in. Hij klopte Filippo Ganna met 12"28 en sensatie Joshua Tarling met 48"20. Wout van Aert eindigde 5e op 1'37"23. Het 30e WK tijdrijden heeft dus een eerste gouden Belgische plak opgeleverd.