Wout van Aert looft "klasbak" Evenepoel en legt zich neer bij 5e plek: "Schrok hoeveel ik achter was"

Het eerste tussenpunt was meteen een reality check voor Wout van Aert , die vandaag nooit in de running was voor de wereldtitel. Onze landgenoot moest toen meteen veel tijd prijsgeven op verrassing van de dag Tarling.

Van Aert, die zich niet wou wegsteken achter de zware wegrit, had achteraf maar van één ding spijt: "Misschien ben ik iets te behouden gestart", blikte hij terug.

"Ik voelde me op het einde nog goed op de hupkes, maar kon niet veel tijd goedmaken. Ach, het is een eendagstijdrit. We zagen op de Olympische Spelen al dat de combinatie moeilijk is."

Afsluiten deed Van Aert met lof voor Evenepoel: "Je kan het moeilijk nog een verrassing noemen. Ook in tijdritten steekt hij er vaak bovenuit dit jaar. Chapeau voor hem. Het is superknap wat hij doet als lichtgewicht op dit parcours. Remco bewijst nogmaals wat voor een klasbak hij is - ik ben blij voor hem."