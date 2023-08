Remco Evenepoel: "Als je na 30 minuten je benen niet voelt, weet je dat het zo'n dag is"

Die ene regenboogtrui moest hij na 10 maanden al afgeven, de volgende mag in de kast gehangen worden. Remco Evenepoel (23) had een missie in Glasgow en heeft nog maar eens vakwerk afgeleverd. "Eerlijk: ik kon sneller dan ik gepland had. Ik kon 10 tot 15 watt boven mijn pacing plan blijven", legde hij zijn superdag uit.