Hoe coach je een ploeg met drie superkopmannen? José De Cauwer schetst de Belgische WK-tactiek

"Er is niks moeilijker dan een WK coachen. Zéker dit jaar ..." José De Cauwer geniet van de weelde in de Belgische selectie, maar ziet ook meteen de gevaren. Want bestaat er eigenlijk wel een tactiek waarin de belangen van de drie Belgische superkopmannen niet botsen? Onze commentator kruipt nog eens in de huid van bondscoach om een plan te bedenken.

Eerste linie moet mee de koers maken

"We hebben een onwaarschijnlijk goeie ploeg in de breedte. Zo sterk zelfs dat we altijd iemand kunnen meesturen waarmee we baas zijn vooraan in de koers, die sowieso de sterksten zijn." "Dan kijk ik naar Frison, Van Hooydonck en Campenaerts. Als er een paar exoten vertrekken met wat degelijke Europeanen moet daar altijd al een Belg bijzitten. Dat betekent niet dat je daar als een gek moet meerijden, hé, maar dan zit je er al en ben je baas." "We mogen die mannen niet gebruiken om achter de feiten aan te koersen. Die fout is in Leuven gemaakt, toen Tim Declercq al snel achter de Fransen moest rijden. Het mag niet aan ons zijn om de boel te controleren, want dan hebben we een probleem. In een ideaal scenario zie je die mannen eigenlijk een hele dag niet."

Middenvelders kunnen cruciaal worden

"Weet je wie misschien de belangrijkste pionnen van allemaal worden? Onze "middenvelders" zoals Benoot, Stuyven en Lampaert. Zij hebben de kans om de Belgische kopmannen in een geweldige positie te zetten." "Gooien jongens als Cosnefroy en Kragh Andersen de koers open? Dan moeten die jongens mee. Dan hoeft Van Aert bijvoorbeeld niet te panikeren, want we hebben mannen van hetzelfde kaliber mee."

Evenepoel mag niet overdrijven, maar ook niet te lang wachten

"Met welk advies ik Remco de wedstrijd zou insturen? Overdrijf vooral niet, wees niet té gretig. Wacht tot er voldoende vermoeidheid in het peloton zit om je kogel te lanceren. Die mannen van de Tour zal hij er nu namelijk niet zo makkelijk afrijden als in Australië. Zeker omdat de klimmetjes in Glasgow minder lang zijn." "Tegelijk mag Remco ook niet tot in de laatste ronde wachten. Voor de Belgen zou het eigenlijk een ideaal scenario zijn mocht hij alleen weg geraken en de andere landen dan in de ogen van Van Aert en eventueel Philipsen kijken. Want waar rij je dan naartoe?" "Sowieso moet Remco er de rest af krijgen. Zijn sprint is veel beter geworden en zeker niet slecht, maar of ik er al mijn geld durf op inzetten ... Zo zeker zijn we niet."

Trek niet alleen de kaart Philipsen

"Philipsen zal zich van de drie Belgische kopmannen misschien het braafste opstellen - zijn palmares is voorlopig nog minder groot dan dat van Van Aert en Evenepoel. Alleen: het blijft een sprinter, hé. Als hij zich kan vastbijten in een grotere groep die voor de wereldtitel strijdt ..." "Alleen lijkt het mij gevaarlijk om vanuit die gedachte te vertrekken. Durf je als bondscoach gokken op Philipsen die het afwerkt na een koers van 270 kilometer? Dat is toch een linke situatie."

Ik vind het trouwens onzin dat je Philipsen niet zou moeten meepakken naar het WK. Wat voor bondscoach ben je dan? José De Cauwer

"Voor Philipsen - en alle anderen - wordt het vooral zaak om tijdens de koers open kaart te spelen. Als de benen niet geweldig zijn, zou het ideaal zijn om mee te springen in een interessant groepje. Niemand zal durven doorrijden en dan zit Van Aert achter hem in een zetel. Dan heb je toch iets positiefs gedaan voor de ploeg." "Weet je, ik vind het trouwens onzin dat je Philipsen niet zou moeten meepakken naar het WK. Wat voor bondscoach ben je dan? Op die manier maak je het jezelf wel heel gemakkelijk. Dan zijn de eerste 250 kilometer voor Remco en de laatste 20 voor Wout."

Van Aert moet van nadeel een voordeel maken