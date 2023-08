"Belachelijk" WK-parcours? "Maar Wout van Aert gelooft er rotsvast in"

Wielerclub Wattage

In de aanloop naar het WK komt de harde kern van Wielerclub Wattage nog eens samen. Ruben Van Gucht heeft zijn vaste gasten deze keer verzameld in Bredene. Tom Boonen, Jan Bakelants en Dirk De Wolf tappen nieuwe inzichten (twee gelijke profielen zorgen voor conflicten, het WK-parcours is belachelijk en nat is belangrijker dan glad) en straffe verhalen (Dirk over Museeuw, Boonen over Vansummeren, Mark over Criquielion en Jan over zichzelf).