Jouw gids voor het 'Super' WK wielrennen in Glasgow: alle sporten, de Belgen en live(stream)

Wielrennen op de weg en tijdrit

Wegrit

Afhankelijk van de categorie gaat de wedstrijd op een andere plaats van start. De elite mannen trekken zich op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh, de elite vrouwen en de beloften beginnen in het pittoreske Loch Lomond.

Tijdrit

We beginnen er op dinsdag aan met de gemengde ploegentijdrit, nog altijd op hetzelfde lokale circuit in Glasgow. Daarna verhuist het hele WK-feestje naar Stirling , een stad zo'n 40 kilometer ten noorden van Glasgow. Afhankelijk van de afstand van de tijdrit wordt er een grotere omweg gemaakt doorheen het Schotse binnenland. Zo trekken de elite mannen naar Thornhill, Kippen en Gargunnock, waar de tijdrijders telkens op een klein klimmetje kunnen kauwen. De finale ligt voor elke categorie aan Castle Wynd, een van de beroemdste kastelen van Schotland, gelegen op een slapende vulkaan. Lees: een klauterpartij als finale.

Terwijl de weekenddagen in het teken staan van de wegritten wordt in de week de chrono bovengehaald voor de tijdritten.

Baanwielrennen

België zakt met 14 baanwielrenners af naar Schotland, waarvan Lotte Kopecky dubbelt met de wegrit. De meest opmerkelijke afwezige is Shari Bossuyt, samen met Kopecky regerend wereldkampioene in de ploegkoers. Bossuyt staat op non-actief vanwege een positieve dopingplas.

Op één jaar van de Olympische Spelen is het WK baanwielrennen een van de belangrijkste afspraken voor de pistiers om een stap dichter bij Parijs te geraken. Het vorige WK was met 4 gouden medailles (waaronder 2 keer goud) een van de succesvolste uit de Belgische geschiedenis. Krijgen we een vervolg op de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow?

Mountainbike

In het Schotse Hoogland kunnen de mountainbikers straks hun hartje ophalen. Fort William is het mekka van de sport in Groot-Brittannië en verwelkomt nu de beste downhillers ter wereld. België heeft in dit onderdeel 2 deelnemers, met Loïc Goubin en Siel Van der Velden.



Veel bekender is de olympische discipline cross country. In Glentress Forest zullen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel het opnemen tegen de gevestigde namen in de sport. Bij de vrouwen is het onder meer uitkijken naar Puck Pieterse. Beide wedstrijden worden gereden op zaterdag 12 augustus.

Een weekje eerder, op 6 augustus, is er in hetzelfde Glentress Forest ook al het WK marathon voor de mountainbikers. Daar is het vooral uitkijken naar regerend Europees kampioen Wout Alleman.