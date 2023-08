Een jaar na "Hotelgate" in Australië: welke lessen hebben Mathieu van der Poel en Nederland geleerd?

In de vroege ochtend van 25 september waande iedere wielerliefhebber zich nog even in een droom. Gewekt door het bizarre nieuws dat topfavoriet Mathieu van der Poel aan de vooravond van het WK gearresteerd was door de Australische politie. De aanleiding maakte het verhaal nog onwaarschijnlijker. Twee tienermeisjes zouden naar verluidt herhaaldelijk op de hoteldeur van de Nederlander geklopt hebben, om dan weer te vluchten naar hun eigen kamer. Op een bepaald moment heeft Van der Poel er zó genoeg van dat hij de kwameisjes opwacht en achtervolgt tot in hun hotelkamer. In het tumult loopt één van de meisjes een kleine wonde op aan de arm.

Links een beeld van het bewuste klopincident, rechts de "wonde" van het meisje.

Dan is het hek helemaal van de dam. De familie van de meisjes dient een klacht in, waarna Van der Poel zelfs even de cel in verdwijnt en zijn paspoort moet inleveren.

Amper een paar uur later begint de Nederlandse kopman tóch aan het WK, maar snel na de start geeft hij er - volledig ontdaan door de gebeurtenissen - de brui aan. Enkele dagen later moet MVDP nog voor de rechtbank verschijnen, waar hij twee boetes van 1.500 Australische dollar én een toegangsverbod krijgt opgelegd. In hoger beroep wordt Van der Poel uiteindelijk wel vrijgesproken. Zo, dat was de bondige samenvatting van het meest gelezen verhaal op de Sporza-website in 2022.

Interne evaluatie

Over naar dit jaar, dan maar. Want de gebeurtenissen van de vorige editie brengen toch wat vragen met zich mee voor het aankomende WK.



Onder meer de Nederlandse wielerbond kwam niet te best uit het hele verhaal. Want waarom was de kamer van Van der Poel niet afgesloten voor buitenstaanders? En waarom loste niemand van de entourage het incident in plaats van de renner zelf? "Bij het hotel hebben we er nu alvast op aangedrongen dat onze gang alleen bestemd is voor het team", lacht Nederlands bondscoach Koos Moerenhout, kort na zijn aankomst in Schotland. "Dat zijn dingen waar we nu zeker extra mee bezig zijn na het hele gedoe van vorig jaar - zoiets wil je niet opnieuw meemaken. Achteraf hebben we intern geëvalueerd wat er mis is gelopen en nu beter moet. Al is het niet zo dat onze hele aanpak nu plots omgegooid is - zeker niet alles was slecht, hé."

Mathieu is nu eenmaal Mathieu, maar van enige onttrekking aan het team is er helemaal geen sprake. Koos Moerenhout

Want Moerenhout benadrukt dat de KNWB in Wollongong niet veel schuld toe te schrijven viel. "Het was gewoon zo'n uitzonderlijke en ongelukkige samenloop van omstandigheden", blikt hij nog één keer terug. "De complexe reis, Mathieu die verkouden arriveerde en daardoor geïsoleerd lag en dan het bewuste incident... Daarover valt vanalles te zeggen, maar veel was ook overdreven."

Want stellingen die toen vaak naar buiten kwamen: Van der Poel staat vaak "als een eenling buiten de Nederlandse ploeg" en "Christoph Roodhooft (zijn ploegleider bij Alpecin-Deceuninck, red.) staat dichter bij hem dan de bondscoach". Moerenhout blaast: "Zo ervaar ik dat totaal niet. Natuurlijk is Mathieu nu eenmaal Mathieu, maar van enige onttrekking aan het team is er helemaal geen sprake. En Christoph Roodhooft? Evengoed zoeken wij de samenwerking met de ploegen op. Je hebt elkaar nu eenmaal nodig."

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout

Geen zorgen