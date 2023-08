Remco Evenepoel erkent zijn meerdere na dagje aan de rekker: "In finale zag ik sterretjes"

Evenepoel hing meer dan hem lief was aan de rekker. Het gevolg: op 35 kilometer van de meet zat de regenboogdroom erop.

Op het stratencircuit in Glasgow zakte Remco Evenepoel opvallend vaak weg tot de de staart van de eerste groep. Zo werd hij wel gedwongen om zijn energietank snel aan te spreken, een groot nadeel in een knotsgek WK dat geen seconde stilviel.

"Liever Wout als opvolger gezien"

"Ik probeerde wel zelf eens weg te raken, maar toen reed Pogacar het gat dicht met heel het pak in zijn wiel."

Een van de Belgische kopmannen moest wegraken. "En vandaag was het duidelijk voor Wout."

"Ik heb me wel en niet geamuseerd", lacht de voormalige wereldkampioen. "Ik heb ook de koers hard gemaakt in dienst van Wout van Aert . Daar hebben we elkaar in afgewisseld én dat werkte wel."

"Volle bak", zo beschrijft Evenepoel de beenharde koers van bij de lokale ronden.

Daar zijn de Belgen mede voor verantwoordelijk. "We zaten altijd goed met de ploeg. Op zich rijden we een goede wedstrijd, maar Mathieu van der Poel was een tikkeltje beter."

"Ik had liever Wout gezien als opvolger", is hij eerlijk. "Al zijn Van der Poel, Pedersen en Pogacar allemaal grote namen die een wereldtitel verdienen. Ik heb niet veel gezien van de finale, want ik zag sterretjes."

En nu: zo goed mogelijk recupereren voor de tijdrit. "Het zal nodig zijn", grinnikt Evenepoel.