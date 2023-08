Tiesj Benoot vertolkt gevoel bij "rest van het peloton": "Het was echt verschrikkelijk, pure marteling"

"Het was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk!"

Tiesj Benoot mag dan wel 9e geëindigd zijn, maar echt van harte ging het niet.

"Op 9 ronden van het einde begon ik al af te tellen. Op 4-5 ronden van het einde kwam ik er gelukkig toch door."

"Op 4 ronden van het einde, net toen het begon te regenen, vroeg Wout van Aert mij om de koers in handen te nemen."

"Ik heb een halve ronde op kop gereden en op een bepaald moment zaten er maar 4 renners in mijn wiel. Wout nam meteen over, terwijl hij mij nog iets langer had kunnen gebruiken. Daardoor kwam ik op een gaatje te zitten."

"Daarna dacht ik dat we voor de 8e of 9e plaats aan het rijden waren, maar het was uiteindelijk nog voor de 5e plaats." Benoot plaatste zich zo alsnog in de top 10, al had hij wel enorm afgezien.

"Eten en drinken was ook lastig, omdat je in die lokale ronde je stuur bijna nooit kon loslaten. En dat voor een koers van 270 kilometer. Een pure marteling."

"Het was wel een eerlijke koers zo. De beste heeft dan ook gewonnen. Maar dit heb ik toch nog niet veel gezien bij de profs."