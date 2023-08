De Belgische knechten: "Er zullen speciale dingen gebeuren en er is zeker eendracht in deze ploeg"

Tiesj Benoot: "Het wordt een zeer attractieve koers voor de tv-kijkers"

"Er zal van ver gekoerst worden en er zal heel veel stress zijn in het peloton. De laatste ronden wordt dan zichtbaar dat er al hard gereden is. Iedereen zal naar ons kijken om te controleren, maar iedereen zal het ook zelf willen doen. Het wordt dan een soort van dragrace om voorin te zitten."

Jasper Stuyven: "Ik moet met Tiesj de knopen doorhakken als we afwijken van het plan"

"Of er eendracht in deze ploeg is? Zeker. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en die zullen nog eens extra bevestigd worden. Er hoeft niet negatief over gedaan te worden. Waarom zou het bij ons niet kunnen? In elk scenario hebben we iemand die kan winnen."

Jasper Stuyven (Lidl-Trek): "Er is niet één zwaartepunt. De vermoeidheid zal spelen door de afstand en het constante optrekken. Het is gewoon een afmattend parcours."

Nathan Van Hooydonck: "Moeilijk om het overzicht te bewaren"

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma): "Wie vooraan zit op het circuit, spaart enorm veel energie. Je hoeft dan niet zo hard te rijden om de rest achteraan pijn te doen."

"Dat draaien en keren kan een voordeel zijn voor ons. Wij hebben dat met de paplepel meegekregen, maar ook de buitenlanders zoals Mathieu van der Poel hebben altijd in België gekoerst."

"Ik vond het tijdens de verkenning moeilijk om het overzicht te bewaren met al die bochten. Als je een ronde hard rijdt, dan moeten veel renners er zeker van tussen."

"Wout (van Aert) kan winnen in een sprint van 10 tot 20 renners en ook in een sprint met z'n tweeën. Hij geeft een zeer ontspannen indruk. Hij is er meer dan klaar voor."

"Remco (Evenepoel) moet de juiste renners mee hebben om te kunnen winnen in een spurt. Maar hij is sterk genoeg om het juiste moment uit te kiezen en dat zal misschien niet op een klimmetje zijn."

"Deze groep kent elkaar goed. Ik heb Remco sinds het WK 1 of 2 keer gezien, maar de connectie is er een beetje. We hebben vorig jaar in Australië iets speciaals verwezenlijkt. We zijn hier als ploeg, zeker weten."