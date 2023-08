Bronzen Tadej Pogacar valt uur na finish bijna flauw: "Een van mijn zwaarste koersen ooit"

Tadej Pogacar stond voor het eerst in zijn carrière bij de profs op het podium van een WK, maar de Sloveen moest diep gaan om beslag te leggen op het brons.

"Ik besefte dat Mathieu (van der Poel) te sterk was, maar ik wou nog voor de 2e plaats gaan en probeerde daarvoor zoveel mogelijk energie te sparen."

"Daarom dat ik niet meer voluit heb achtervolgd, dat ik af en toe een beurt heb overgeslagen."

"Ik besefte ook dat ik niet de sterkste was van de 3, want ik geraakte er niet vanaf op de klimmetjes. Die waren wat te kort voor mij."

"Op het einde ging Wout (van Aert) snel door de bochten en was ook het zilver weg. Dan maar alles op de 3e plaats. Ik kon Mads (Pedersen) kloppen met een ultieme jump."

"Na zo'n dag had ik hem ook wel het podium gegund, want hij had er hard voor gewerkt. Het was ook geen echte sprint meer. We zaten allemaal piepedood. Het was de sprint van de wandelende lijken."

"Of ik genoten heb? Pfff. Neen. Dit was een van de hardste koersen die ik ooit heb gereden. Het was echt waanzinnig. Tot 70 kilometer van het einde heb ik wel genoten, daarna was het afzien tot de finish."

Wat kwam Pogacar tekort om zelf wereldkampioen te worden? "Het parcours was iets te technisch en de klimmetjes waren ook te kort. Elke ronde verliep zó explosief. In de 1e ronde sprintten we al op elk klimmetje omhoog, elke 30 seconden. Uiteindelijk mag ik blij zijn met mijn 3e plaats."