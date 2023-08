Niet de beste Tour-vrienden? Wout van Aert en Tadej Pogacar begroeten elkaar hartelijk

Tijdens de Tour de France stonden de zenuwen strak gespannen. Na de 2e etappe met aankomst in San Sebastian gooide Wout van Aert zijn bidon uit frustratie tegen de grond na zijn 2e plaats.

Tegen ploegmakker Adam Yates deed Tadej Pogacar het verhaal van dat gebaar voor het oog van de camera's. "Like a child", was zijn commentaar bij de imitatie.

Een dag later nam Pogacar Van Aert - schijnbaar - weer in het vizier. Zijn maatje Jasper Philipsen had Van Aert geklopt in de sprint, maar de jury bekeek de beelden.

"Hij had de benen niet", was de analyse van Pogacar over de sprintnederlaag van de Jumbo-Visma-Belg.

Maar in Edinburgh was er vandaag alleszins geen vuiltje aan de lucht. Pogacar zocht Van Aert op, deelde een tikje uit op zijn bips en het duo stond rustig te keuvelen.