Koersen op een roze wolk en finish nabij George Square: "Maar ik zal geen kindjes blijven maken"

De finish van het WK ligt zondag op George Square in Glasgow. Het eerste zoontje van Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie heet Georges.

"Ja, ik heb het al gezien", gniffelde Van Aert bij onze reporter vrijdag. "Maar het is op zijn Engels, hé. Het is nog niet helemaal perfect. Maar als het helpt, ben ik blij."

Van Aert werd dus ruim 2 weken geleden papa. Zijn aanloop was apart. "Ik heb ervan genoten, maar het is wel raar om op zo'n groot doel af te stevenen zonder die hyperfocus op alleen de fiets en de trainingen."

"Op dat vlak tast ik een beetje in het duister. Maar niets gaat boven gezinsgeluk."

"Dat het ook een voordeel kan zijn? Ik ben niet van plan om kindjes te blijven maken", lachte Van Aert zijn tanden bloot.