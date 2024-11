Met gloednieuwe blitsbak eregast bij Anderlecht: Remco Evenepoel geniet van "leuke momentjes" in tussenseizoen

Genieten van de kleine dingen. Dat doet Remco Evenepoel met volle teugen na een gouden koersjaar. De olympische kampioen duikt tijdens zijn vrije tijd regelmatig in het Lotto Park op. "Nu kan ik eens doen wat tijdens het seizoen onmogelijk is", lacht de Anderlecht-fan, die enkele dagen geleden een nieuwe auto in ontvangst mocht nemen.