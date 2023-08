Wout van Aert bij de start: "Meer kleur dan op het WK veldrijden? Misschien doe ik dan een plaatsje beter"

"Ik heb er zeer veel goesting in", vertelde Wout van Aert vanochtend bij de start in Edinburgh. "Het is stressvol opstaan op zo'n dag. Het was vroeg vanochtend en je merkt meteen dat het geen gewone dag is."

Onze reporter Maarten Vangramberen stelde dat Van Aert wat meer kleur had dan op het WK veldrijden. "Misschien doe ik dan een plaatsje beter", antwoordde de zilveren medaille van Hoogerheide.

Heeft hij iets opgepikt van de WK's gisteren? "Toch wel. Er waren heel snel gaten in het peloton en het is heel moeilijk om in een grote groep samen te rijden."

"Toen de vlucht weg was, kon niemand de oversteek maken, hoewel de kloof niet groot was. Het is een bijzonder parcours."

Het gezin van Van Aert is gisteren naar Glasgow afgezakt. "Dat doet superveel deugd."

"Normaal volgen ze de koers, maar dat is in de Tour niet gelukt. Ik ben keiblij met hun aanwezigheid. Dat geeft me extra sterkte."