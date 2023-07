Tadej Pogacar rijdt de wegrit en de tijdrit op het WK in Glasgow

Tadej Pogacar kon of wilde in Parijs nog niet zeggen of hij twee weken na het einde van de Tour de France aan de start zou staan van het WK in Glasgow.

De Sloveen zegde af voor de criteriums en laste een korte rustperiode in. Die heeft hem blijkbaar deugd gedaan, want de Sloveense bondscoach heeft Pogacar opgenomen in zijn selectie voor Glasgow.

Pogacar zal bovendien ook deelnemen aan de tijdrit. Bij de Slovenen ontbreken Primoz Roglic en Matej Mohoric.