Ontevreden Alderweireld schiet met scherp richting refs: "Ze mogen me straffen, maar niveau is dramatisch"

zo 5 mei 2024 16:20

Er moest Toby Alderweireld iets van het hart. De aanvoerder van Antwerp uitte na de wedstrijd tegen Club zijn onvrede over de arbitrage. "Ik ben er klaar mee", foeterde de Gouden Schoen. Trainer Mark van Bommel vond overigens dat de Great Old in het slot een penalty verdiende.

Veel frustraties bij Antwerp na de topper tegen Club Brugge. Door alweer een nederlaag, maar óók door enkele beslissingen van de ref op de Bosuil. Het grootste discussiepunt na afloop: had de Great Old een penalty moeten krijgen in minuut 90 na een fout van De Cuyper op Kerk? "Zeker", vond Antwerp-coach Mark van Bommel. "Kijk, De Cuyper raakt wel eerst de bal, maar daarna de speler. Omdat de bal nog steeds speelbaar was, kan je er dus over discussiëren. Dan ben je afhankelijk van wie er achter het scherm zit." Waarna Van Bommel zich niet uitgebreid negatief wou uitlaten over de arbitrage: "Als ik er niks over zeg, geef ik eigenlijk al het antwoord."

Wie enkele minuten eerder wel geen blad voor de mond nam over de refs was aanvoerder Toby Alderweireld. De Gouden Schoen schoot met scherp bij rechtenhouder Eleven DAZN meteen na de wedstrijd. "Alles zat tegen", vloekte Alderweireld. Niet aleen bij ons, maar ook de refs hadden een negatieve dag." Waarna de verdediger zijn betoog extra kracht bijzette: "Ik feliciteer Club Brugge. Proficiat. En ik probeer een gentleman te zijn, maar de volledige play-offs wordt er al niks in ons voordeel gefloten. Ik ben daar klaar mee."

Het niveau van de refs is al de hele play-offs dramatisch. Toby Alderweireld