BEKIJK - Wat bezielde Vincent Janssen? Spits pakt na 3 seconden "snelste kaart ooit" door wilde beuk

Snel, sneller, snelst, Vincent Janssen. Na amper 3,5 seconden maakte de Antwerp-spits een overtreding die hem geel opleverde. Toen de Nederlander meteen druk zette na de aftrap hinderde Raphael Onyedika hem. Het antwoord was een wilde dubbele beuk, die Jasper Vergoote bestrafte met geel.

"Ik werd als eerste geblokt", ging Janssen verder. "Toen wilde ik een blok teruggeven, maar ik gleed ik uit. Het was iets té. Ik liet me een beetje gaan."

"Ik was een beetje opgefokt", grijnsde de Nederlander. "Je wilt meteen goed beginnen. Maar dit was niet de beste manier, dat weet ik zelf ook wel."

Volgens sportjournalist Michael Van Vaerenbergh de snelste kaart ooit in onze competitie. De vorige recordhouder was RWDM-speler Felipe Abner, die in november na 17 seconden geel kreeg in de derby tegen Anderlecht.

Op de persconferentie na de wedstrijd konden beide coaches er wel om lachen.

"De toon van de wedstrijd was in de eerste seconden al gelegd", opende Nicky Hayen zijn analyse. "Er werden geen cadeautjes gegeven, dat is ook gebleken."

Mark van Bommel tilt er op zijn beurt niet enorm zwaar aan. "Het is iets wat je heel vaak ziet bij een aftrap. Dat je in play-offs daar geel voor moet geven, is iets anders."

Was het afgesproken om zo fel aan de match te beginnen? "Dat zou enorm dom zijn", lacht de T1. "Want hij moest dan nog 90 minuten voortspelen met geel achter zijn naam."