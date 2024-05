Opluchting is het sleutelwoord bij Club na nieuwe zege: "We gaven hen te snel weer zuurstof"

zo 5 mei 2024 16:31

Een straffe reeks waaraan maar geen einde lijkt te komen. Ook Antwerp ging vandaag voor de bijl, en dat terwijl de spelers van Club Brugge twee dagen terug nog op een vliegtuig uit Italië zaten. "Iedereen gunt elkaar alles en dat is de grote sterkte van onze ploeg", stelt een trotse Nicky Hayen.

De vele knuffels na het laatste fluitsignaal gaven het al prijs: de sfeer in de kleedkamer van Club Brugge is op dit moment opperbest. "Logisch", vindt Hans Vanaken. "We blijven na de uitmatchen op Genk en Antwerp bovenin meedraaien en beleven eigenlijk een perfecte namiddag. Al was het qua voetbal misschien niet heel hoogstaand", geeft hij toe. "We werden enkele weken terug al afgeschreven, maar bij ons is het geloof er altijd geweest dat we nog in de flow konden raken." En dan is er nog die andere factor die de West-Vlamingen deze play-offs al wat hielp. "Alles zit mee", vertelt Vanaken. "Laat ons hopen dat dat kampioenengeluk is. Drie of vier maanden geleden hadden we de zege hier misschien nog weggegeven, nu overleven we wel."

Op het eind wordt het nog overleven, maar deze ploeg is daar duidelijk toe in staat. Nicky Hayen

Ook coach Hayen weet dat een late tegengoal altijd en overal kan vallen. "Denk maar aan de late goal van Vermeeren vorig jaar of hoe de titel uiteindelijk beslecht is. Maar we hebben onze focus 96 minuten lang gehouden." Toch zag de trainer, net als zijn doelman, ook een minpuntje. "We mogen tevreden terugkijken, alleen is het jammer van die penalty", stelde eerder al Mignolet. "We geven hen te snel weer zuurstof om in de wedstrijd te komen na onze 0-2", vertelt ook Hayen iets later. "Het wordt uiteindelijk nog overleven, maar deze ploeg is daar duidelijk toe in staat."

