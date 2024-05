LIVE: Pogacar zit na pechmomentje aan de voet weer waar hij moet zitten op klim naar Oropa

Jhonathan Narvaez

Voor de 2e keer in zijn carrière won Jhonatan Narvaez een Giro-rit, na al eerder een lange vlucht in de corona-editie van 2020. Al zal die van gisteren nog wel een trapje of 2 hoger staan door het gewonnen duel met Pogacar en de roze trui.



Zo is Narvaez op zijn 27e na Richard Carapaz (in 2022 en in 2019, toen hij eindwinnaar was) de 2e rozetruidrager uit Ecuador. Zijn nationale kampioenentrui zal Narvaez dus minstens één dag niet laten zien deze 3 weken.



Ongetwijfeld kent u Narvaez ook van in het Vlaamse voorjaar, waar hij dit jaar nog 6e werd in de E3. Zijn goede benen kon de Ecuadoraan niet meer tonen door een val in Gent-Wevelgem, met een hersenschudding tot gevolg. Het wederoptreden pas in deze Giro is dus meteen een knaller van formaat.