WK gran fondo: 3 Belgische wereldtitels, goud voor Vinokoerov en zilver voor legende Longo (64)

Succes voor Vino, Hoogerland en Israel-mecenas, zilver voor legende Longo

Voormalig olympisch kampioen Aleksandr Vinokoerov, die na het beëindigen van zijn profcarrière aan triatlon begon te doen, veroverde in de mannencategorie van 50 tot en met 54 jaar de wereldtitel met kleine voorsprong voor twee vluchtgezellen.



"Vino", tegenwoordig manager van Astana Qazaqstan, was niet de enige ploegbaas die met goud naar huis kon. De Israëlische Canadees Sylvan Adams, de grote mecenas bij Israel-Premier Tech, haalde het bij de renners van 65 tot en met 69 jaar.



Bij de mannen van 40 tot en met 44 jaar is de nieuwe wereldkampioen de Nederlandse oud-wielerprof Johnny Hoogerland, berucht van het prikkeldraadincident in de Tour de France van 2011.



Een ander opmerkelijk resultaat: de Franse wielerlegende Jeannie Longo (64) werd tweede in de categorie tot 69 jaar. Longo behaalde in haar lange carrière negen wereldtitels: vijf in de wegrit en vier in de tijdrit. Ze werd ook olympisch kampioene en won driemaal de Tour.