Joris Nieuwenhuis verrast vriend en vijand met autoritaire overwinning in moddergevecht van Merksplas

Iserbyt heeft zich helemaal dubbel moeten plooien om deze tweede plek te pakken. Een kans op de zege had hij nooit, maar de keikop heeft zich toch naar het zilver geknokt. Vandeputte is de knappe derde. Orts moet vrede nemen met vier.

Joris Nieuwenhuis is de verrassende winnaar van vanmiddag. De Nederlander was oppermachtig en komt met ruime voorsprong als eerste aan!

Iserbyt is tot bij Vandeputte gekomen. Knappe cross van de leider in de superprestige.

Vandeputte voelt de hete adem van Iserbyt in zijn nek. Beide renners verslikken zich in een heuveltje. De spanning zit erop.

clock 16:03

