Vrouw-in-vorm Ceylin Alvarado ploetert dominant naar overwinning in modderpoel van Merksplas

In het bos kon die laatste zich uitleven en op de technische stroken en maakte ze heel wat tijd goed op Brand. In enkele minuten knalde ze een gat van 7 seconden dicht.

Wie kon Ceylin del Carmen Alvarado bedreigen in Merksplas? Dat was dé vraag voor aanvang van deze superprestige-cross.

Alvarado: "Voelde me eigenlijk niet zo goed"

"Met deze ben ik heel blij. Ik voelde me eigenlijk niet zo goed in de wedstrijd", vertelt de winnares.

Brand: "Jammer van die foutjes"

"In het bos was het echt verraderlijk", vertelt Brand. "Dat was heel lastig. Ik moet zeker tevreden zijn met mijn tweede plaats, al is het jammer dat ik een paar foutjes maak."

"Ik ben de lijnen blijven zoeken, en het is gewoon moeilijk om onder druk technisch perfect te blijven. Daar blijven we aan werken. Ik voel me op fysiek vlak in elk geval wel prima."