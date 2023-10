Laurens Sweeck heeft spierscheurtje na val in Beringen en trekt niet naar Waterloo

Laurens Sweeck mist de eerste Wereldbekerveldrit van het seizoen. Hij is niet fit genoeg om de reis naar Amerika te maken. De spectaculaire valpartij van afgelopen zondag in Beringen blijkt de boosdoener.

"Een echografie bracht een kleine spierscheuring met interne bloeding in de linkerkuit aan het licht", klinkt het in een persbericht van zijn team. "Op doktersadvies moet Sweeck de komende week zo veel mogelijk rust inbouwen."

Jammer voor Sweeck, zeker omdat hij zo ook meteen veel punten misloopt in het WB-eindklassement.

"Ik was er graag bij geweest in Waterloo", zegt hij zelf. "Maar met een spierscheurtje is dat uiteraard niet mogelijk. Het is afwachten wanneer ik opnieuw in competitie kan komen. Persoonlijk hoop ik dat ik Overijse haal. Maar het is nog te vroeg om dat nu al definitief te kunnen zeggen."