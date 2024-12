Met z'n allen naar Sardinië: "Vliegtuig voor Wereldbekercross is helemaal volgeboekt"

Zondag strijkt de Wereldbeker veldrijden neer in Italië. Niet langer in de sneeuw van Val di Sole, wel op het eiland Sardinië. "We ontdekken graag nieuwe plekken", vertelt organisator Flanders Classics, die een vliegtuig heeft ingehuurd om de renners en rensters heen en weer naar Italië te vliegen.

De voorbije jaren zorgde het skistation Val di Sole voor fraaie plaatjes, dit jaar zoekt de Wereldbeker veldrijden het Italiaanse eiland Sardinië op.

"Val di Sole had aangegeven dat ze een jaar wilden overslaan", legt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics uit.

"Omdat we willen innoveren en plaatsen willen opzoeken waar van veldrijden nog geen sprake is, zijn we ingegaan op het aanbod van Cabras."

"Net als Dublin en Benidorm hopen we dat het een blijver wordt, al is het niet uitgesloten dat we volgend seizoen weer in de sneeuw crossen", stelt Van Den Spiegel, die beseft dat Sardinië niet makkelijk te bereiken valt.

"Zeker in deze periode niet. Daarom hebben we een vliegtuig ingelegd vanuit Brussel voor de deelnemers en hun entourage. Zaterdagochtend reizen we heen, zondagavond terug. Het vliegtuig met 150 plaatsen is helemaal volgeboekt."