Wat een start! Thibau Nys klopt meteen Eli Iserbyt in eerste veldrit van het seizoen

Een binnenkomer van jewelste. Thibau Nys luistert zijn seizoensbegin op met een straffe zege. Hij klopte Iserbyt in een machtssprint na een incidentrijke cross in Beringen.

clock 18:27

18 uur 27. Daar is Iserbyt weer. Nys hapert even, Iserbyt wipt er weer over. Dit wordt sprinten. .